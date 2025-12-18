To był prawdziwy nokaut! Polacy doprowadzili Brazylijczyków do rozpaczy

Jurajscy Rycerze zrobili dokładnie to, co można było zakładać przed meczem. Ale jak to w sporcie bywa, trzeba wyjść na murawę i udowodnić swoją wyższość. Aluron CMC Warta Zawiercie to właśnie zrobiła, bezproblemowo rozprawiając się z brazylijskim Praia Clube. Mecz o „być albo nie być” dla obu zespołów zakończył się wygraną reprezentanta PlusLigi w trzech setach. Jeden z nich, wyjątkowo imponujący, bo aż 25:9!

KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie w półfinale! To był prawdziwy nokaut

Historia czwartkowego spotkania zamknęła się tak właściwie w pierwszej partii. Ta zakończyła się wynikiem 25:19 dla Jurajskich Rycerzy. Czyli stosunkowo pewnym, bo sześciopunktową przewaga, to spory kapitał w siatkówce. Ale jednak raczej mało kto mógł przewidywać, że Brazylijczycy nie zdołają już jakkolwiek odpowiedzieć.

Trudno bowiem racjonalnie zrozumieć, jak na poziomie Klubowych Mistrzostw Świata zespół może przegrać seta aż 9:25. A tak faktycznie się stało, co zdecydowanie potwierdziło, kto tego dnia był drużyną lepszą – właściwie pod każdym aspektem sportowym. Co zapewne wyjątkowo cenne dla trenera Michała Winiarskiego i jego podopiecznych, zwłaszcza przez trudnym półfinałem KMŚ 2025 na horyzoncie.

Trzeci set? 25:14 dla Jurajskich Rycerzy i tyle historii tego starcia. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Aaron Russell – 16 oczek.

W meczu o wejście do finałowej batalii wicemistrzowie Polski zmierzą się bowiem z rywalem z Japonii. Osaka Bluteon to rywal osadzony co najmniej półkę wyżej od tego, z którym polska drużyna zakończyła grupowe zmagania.

Aluron CMC Warta to pierwszy polski przedstawiciel w Klubowych Mistrzostwach Świata od siedmiu lat. Jeszcze nigdy w historii KMŚ drużyna z Polski nie sięgnęła po końcowy triumf. Dwukrotnie srebro oraz brąz zdobyła Skra Bełchatów, a srebro wywalczył Jastrzębski Węgiel.

W ostatnim sezonie po puchar sięgnęła Sada Cruzeiro. Brazylijski zespół pożegnał się już jednak z KMŚ 2025, przegrywając wyraźnie 0:3 z Sir Sicoma Monini Perugia. Bohaterem tego starcia był przyjmujący włoskiego giganta Kamil Semeniuk.

