Kamil Semeniuk bohaterem na Klubowych MŚ. Polak wyrzucił obrońców tytułu

Włoski zespół w sezonie 2024/25 sięgnął po tytuł najlepszej klubowej drużyny Starego Kontynentu. Nie ma co ukrywać, drużyna Sir Sicoma Monini Perugia jest uważana za jedną z dwóch-trzech najmocniejszych w stawce turnieju w Brazylii. Z kim może spotkać się w finale? Niewykluczone, że z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

KMŚ: Kamil Semeniuk bohaterem! Perugia wyrzuciła obrońców tytułu

Żeby doszło do powtórki z majowego meczu o tytuł LM w Final Four, rozgrywanego w łódzkiej Atlas Arenie, do przeskoczenia jest jeszcze kilka przeszkód. Sir Sicoma Monini Perugia wykonała w czwartkowe popołudnie (polskiego czasu) kluczowy skok, dokładając trzecie zwycięstwo z rzędu do swojego dorobku.

Włosi ograli Sadę Cruzeiro. Brazylijski klub, który w swojej ojczyźnie bronił tytułu zdobytego w 2024 roku. Wówczas Sada w finale rozprawiła się z Trentino Volley. Włoska zemsta nadciągnęła z Perugii rok później i była wyjątkowo słodka. Brazylijczycy przegrali 0:3, a bohaterem spotkania był… polski przyjmujący Kamil Semeniuk.

Wicemistrz olimpijski z 2024 roku poprowadził drużynę z Półwyspu Apenińskiego do sukcesu. Semeniuk zdobył 16 punktów, 12 razy skutecznie atakując, do tego dorzucając jeden punktowy blok oraz trzy asy serwisowe. Dodatkowo reprezentant Polski miał najwyższe parametry skuteczności w elemencie przyjęcia, co również na swój dodatkowy, pozytywny wydźwięk.

Semeniuk i Perugia wygrali grupę B, drugie miejsce przypadło japońskiej Osace Bluteon. W bezpośrednim starciu Perugia triumfowała z drużyną z Azji, ale tylko 3:2 i musiała bronić piłek meczowych w tie-breaku, ostatecznie rozstrzygając piątego seta szalonym wynikiem 23:21.

Jurajscy Rycerze w przypadku wygrania grupy A, w półfinale zagrają właśnie z japońską Osaką Bluteon. Rywalizacja z Perugią to dopiero ew. finałowy bój, o ile sami Włosi przejdą przez półfinałową przeszkodę. Wydaje się jednak, że starcie polsko-włoskie byłoby najlepszym z możliwych scenariuszy – zwłaszcza z perspektywy kibiców z tych krajów.

