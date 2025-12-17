Prezydent Karol Nawrocki w centrum zagranicznej uwagi. „Raj Chuliganów”

Prezydent Polski w oczach hiszpańskich dziennikarzy przy okazji meczu Ligi Konferencji UEFA? Dlaczego akurat taki kierunek? „El Mundo” wybrało klucz kibicowski, nawiązując do zasadzki kiboli Jagiellonii Białystok na gości z Rayo Vallecano, o której było bardzo głośno.

Nie ma co ukrywać, akurat w przypadku rywalizacji z tym hiszpańskim klubem, gorąco było również w kontekście wcześniejszego meczu z Lechem Poznań.

Prezydent Karol Nawrocki na świeczniku w Hiszpanii. „Raj Chuliganów”

W tekście można przeczytać o nawiązaniach do wydarzeń z 2009 roku. Wówczas starły się bowiem dwie kibolskie grupy, z Lechii Gdańsk oraz Lecha Poznań.

„70 na 70, bez broni i nagrywania. Wszystkie warunki zostały spełnione, z jednym wyjątkiem: nagranie z trwającego sześć i pół minuty starcia, które wygrali ultrasi Lechii, Chuligani Wolnego Miasta, nie miało być udostępnianie na forach, czatach ani stronach internetowych. Powód: wśród nich był pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – instytucji zajmującej się badaniem i ściganiem zbrodni nazistowskich i komunistycznych w latach 1917-90 – o wyraźnych aspiracjach politycznych. Mężczyzna, który brał udział w wydarzeniu, obawiał się, że upublicznienie jego udziału może zagrozić jego rozwijającej się karierze” – czytamy w tekście „El Mundo”.

Hiszpanie podkreślają, konkretniej autor Luigi Benedicto Borges, że to nagranie stało się „politycznym fetyszem, wszyscy go szukają, ale ultrakonserwatywny kodeks honorowy pozostaje nienaruszony”. Dodatkowo zaznaczone jest, że walka z udziałem prezydenta (dzisiaj) Nawrockiego, jest jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w mediach społecznościowych w Polsce, a niektórzy próbują odtworzyć tę walkę nawet poprzez wygenerowane przez sztuczną inteligencję filmy.

W tytule można zresztą przeczytać o „Raju Chuliganów”, w kontekście Polski oraz najwyraźniej obecnej sytuacji politycznej, czyli z prezydentem Nawrockim u sterów.

Choć to publicystyczna fraza, z pewnością nieprzypadkowo została umieszczona praktycznie na samym otwarciu dużego tekstu, traktującego zarówno o starciu kiboli Rayo z polskimi (Jagiellonia Białystok na wyjeździe oraz Lech Poznań u siebie), jak i tej, kibicowskiej stronie życiorysu głowy państwa nad Wisłą.

