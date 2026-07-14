Tomasz Fornal przed hitowym meczem Polaków. Wskazał jasny kierunek

Trzeba przyznać otwarcie, że ostatni turniej interkontynentalny VNL 2026 z udziałem polskich siatkarzy, zapowiada się naprawdę bardzo solidnie. Już na początek starcie z wicemistrzami świata – Bułgarami.

Tomasz Fornal przed meczem Polska – Bułgaria. Hitowy mecz Ligi Narodów

Trener Nikola Grbić do Stanów Zjednoczonych zabrał najlepszy skład z możliwych. Siłę tego zestawu osobowego na własnej skórze przerobiła reprezentacja Niemiec. W niedawnym meczu towarzyskim, rozegranym w Olsztynie. Polacy wygrali bardzo pewnie 3:1.

Teraz stawka będzie już jednak poważniejsza, nie w wersji towarzyskiej. Co przed meczem Polska – Bułgaria miał do powiedzenia jeden z liderów reprezentacji, Tomasz Fornal?

– Na pewno wiemy, że gra Bułgarii opiera się na starszym z braci, Nikołowie, przyjmującym. Na pewno kluczem do zwycięstwa nad nimi będzie powstrzymanie właśnie tego siatkarza. Ograniczenie jego, musimy się nad tym skupić. Ale jak zagramy tak, jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, niż o przeciwniku – przyznał przyjmujący drużyny trenera Grbicia.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Zmagania w Chicago (15-19 lipca) będą ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym Polacy wezmą udział.

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od wspomnianego meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

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