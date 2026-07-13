Polscy siatkarze zagrają dwa mecze jednego dnia. To jest szaleństwo!

A skoro Chicago, to z pewnością na trybunach nie zabraknie wielu polskich kibiców. Polonia akurat w tym miejscu Stanów Zjednoczonych, jest naprawdę liczna. A sportowo w ostatnim czasie zrobiło się dodatkowo polsko, a to za sprawą transferu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire.

Szaleńczy terminarz polskich siatkarzy! Dwa mecze jednego dnia

Po bardzo udanym występie w meczu towarzyskim Polska – Niemcy, drużyna trenera Nikoli Grbicia ruszyła do USA. Selekcjoner Polaków zabrał ze sobą sporą grupę siatkarzy. To oni mają bić się o jak najlepsze miejsce na finiszu części interkontynentalnej Ligi Narodów. Warto przypomnieć, że Polacy bronią tytułu VNL zdobytego w 2025 roku.

Co ciekawe, spoglądając na polskie zegarki, mistrzowie Europy (2023) rozegrają dwa mecze... w ciągu jednej doby. Taki przypadek będzie miał miejsce dokładnie w sobotę, tj. 18 lipca. Najpierw Polaków czeka rywalizacja z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00.

Liga Narodów: Gdzie i kiedy reprezentacja Polski gra kolejne mecze?

Zmagania w Chicago (15-19 lipca) będą ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym Polacy wezmą udział.

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie wspomniane dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo (30 lipca – 2 sierpnia).

Czytaj też:

Tak Rosjanie grożą Polakom. Utrata sportowego święta wisi w powietrzu? Czytaj też:

Ostra reakcja Polski na skandal z Rosją. „Dalej bombarduje się i morduje ludzi”