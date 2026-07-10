Reprezentant Polski brutalnie pobity! „Obrażenia są poważne”

Komunikat ws. stanu zdrowia młodzieżowego reprezentanta Polski w piątkowe (tj. 10 lipca) późne popołudnie przekazała federacja polskiego szczypiorniaka.

„Związek Piłki Ręcznej w Polsce w głębokim szoku i z wielkim smutkiem przyjął przekazaną przez rodzinę zawodnika informację o dotkliwym pobiciu reprezentanta Polski juniorów Aleksandra Sławińskiego, ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach oraz zawodnika KPR Gryfino.

Z przekazanych Związkowi informacji wynika, że do zdarzenia doszło w nocy z 9 lipca na 10 lipca w Międzyzdrojach, gdzie młody zawodnik przebywał z rodziną. Aleksander Sławiński przygotowywał się w tym czasie do nowego sezonu oraz zbliżających się Mistrzostw Europy Mężczyzn do lat 18, na które otrzymał powołanie od selekcjonera reprezentacji Polski juniorów Wojciecha Jedziniaka. Konsekwencje ataku wykluczają możliwość udziału zawodnika w startującym 15 lipca zgrupowaniu kadry narodowej oraz niweczą marzenia o udziale w turnieju zaplanowanym na przełomie miesiąca.

Jak przekazuje rodzina zawodnika, w wyniku ataku Aleksander trafił w piątek 10 lipca do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, a obecnie dochodzi do zdrowia pod opieką lekarzy. Jego obrażenia są poważne, ale stan jest stabilny, a dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyników następnych badań” – czytamy na oficjalnej stronie ZPRP.

ZPRP z szokującą informacją! Reprezentant Polski brutalnie pobity

Warto podkreślić, że ZPRP zadeklarował pomoc i wsparcie młodzieżowemu reprezentantowi Polski. Dodatkowo przekazano, jak wygląda sytuacja pod względem ew. czynności ze strony służb mundurowych.

"Jak wynika z przekazanych nam informacji, sprawa została zgłoszona Policji, która prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie osób odpowiedzialnych. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wyraża nadzieję na szybkie i rzetelne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia przez właściwe organy.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich osób, które posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu zdarzenia lub były jego świadkami, o kontakt z odpowiednimi organami" – informuje ZPRP.

Federacja szczypiorniaka w Polsce mocno potępiła również wszelkie akty przemocy i agresji.

Młodemu zawodnikowi pozostaje życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.

AKTUALIZACJA: Zaskakujące informacje w piątkowy wieczór przekazali dziennikarze RMF FM. Policjanci wykluczyli bowiem udział osób trzecich w zdarzeniu z udziałem młodego reprezentanta Polski. Funkcjonariusze przesłuchali już świadków i zabezpieczyli materiał dowodowy. Wynika z niego, że chłopak upadł. Sprawa będzie badana dalej pod kątem nieszczęśliwego wypadku. Takie informacje przekazała aspirant Izabela Kik z komisariatu w Kamieniu Pomorskim.

Czytaj też:

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Szaleństwo na punkcie Polaka Czytaj też:

Szymon Marciniak sędzią finału mundialu? Decyzja FIFA została podjęta!