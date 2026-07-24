Nikola Grbić zaskoczył przed finałem Ligi Narodów. Oto skład Polaków
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Nikola Grbić zaskoczył przed finałem Ligi Narodów. Oto skład Polaków

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Nikola Grbić i Tomasz Fornal
Nikola Grbić i Tomasz Fornal Źródło: Newspix.pl / Pawel Piotrowski / 400mm.pl
Nikola Grbić odkrył karty przed finałem Ligi Narodów. Trener Polaków podjął kluczowe decyzje przed najważniejszą częścią turnieju. Wiadomo, kto poleci do Chin.

Faza zasadnicza Ligi Narodów za nami. Reprezentacja Polski może mówić o bardzo udanym wejściu w turniej. Podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli rywalizację interkontynentalną na drugim miejscu w tabeli, ustępując jedynie perfekcyjnej Japonii, która jako jedyna zachowała komplet zwycięstw.

Do walki o końcowy triumf w Lidze Narodów przystąpi osiem najlepszych zespołów. Oprócz Polski, Japonii, Ukrainy i gospodarzy z Chin awans wywalczyli również Słoweńcy, Włosi, Amerykanie, Turcy oraz Bułgarzy. Wśród drużyn, które niespodziewanie pożegnały się z turniejem, znaleźli się między innymi Brazylijczycy i Francuzi.

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Trener Polaków od początku turnieju miał jeden główny cel: sprawdzić jak największą liczbę zawodników. Dlatego mocno rotował składem a w pierwszych meczach na boisku pojawiło się wielu debiutantów. Selekcjoner stopniowo wprowadzał do gry siatkarzy, którzy później zakończyli sezon klubowy i potrzebowali więcej czasu na odpoczynek.

Takie podejście nie przeszkodziło jednak Biało-Czerwonym w osiągnięciu bardzo dobrego wyniku. Nie zabrakło również indywidualnych wyróżnień. Bartłomiej Lemański zakończył fazę zasadniczą na trzecim miejscu klasyfikacji najlepiej blokujących Ligi Narodów ex aequo z Jurijem Semeniukiem z Ukrainy, swoim klubowym kolegą z PGE Projektu Warszawa.

Liga Narodów 2026. Skład Polski na turniej finałowy

Nikola Grbić zabierze ze sobą do Chin piętnastu zawodników. W Polsce pozostanie Jakub Kochanowski, który nadal leczy kontuzję kolana, a także Marcel Bakaj. Oto skład reprezentacji:

  • Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak
  • Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda
  • Przyjmujący: Aleksander Śliwka (kapitan), Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak
  • Środkowi: Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak
  • Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

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Pierwszym rywalem Polaków w fazie pucharowej będzie Ukraina. Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 lipca o godzinie 13:30. Biało-Czerwoni przystąpią do meczu jako zdecydowani faworyci.

Za wyniki ukraińskiej kadry odpowiada Raul Lozano, doskonale znany polskim kibicom były selekcjoner reprezentacji Polski. – Musimy zagrać bardzo dobrze i z dużą pewnością siebie. Polacy są faworytami, podobnie jak Japończycy, Słoweńcy i Włosi w pozostałych ćwierćfinałach, ale w siatkówce nie wygrywa drużyna z bogatszą historią, tylko ta, która danego dnia lepiej zaprezentuje się na boisku — powiedział szkoleniowiec. – Musimy szanować osiągnięcia naszych rywali, ale grając z wiarą w siebie i na sto procent naszych umiejętności, możemy z każdym rywalizować na równych warunkach – dodał.

Jeżeli Polacy pokonają Ukrainę, w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą ćwierćfinału Słowenia – Turcja.

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Źródło: WPROST.pl