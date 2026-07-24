Koszmar dla tenisa na igrzyskach olimpijskich! Jak można było to zrobić?

Nie jest tajemnicą, że terminarz tenisowy jest przeładowany od nadmiaru wydarzeń – mówiąc tylko o tourach WTA czy ATP – od dawien dawna. Z roku na rok jest coraz trudniej o odpowiednie zbilansowanie, zarówno z perspektywy zawodniczek, jak i zawodników (co do obciążeń), ale też organizatorów.

W końcu każdy chce mieć w drabince turniejów, które organizuje, najlepsze nazwiska.

Okazuje się jednak, że kolejnym wyzwaniem będzie rywalizacja podczas turnieju olimpijskiego (2028). Właśnie poinformowano, jak dokładnie będzie wyglądał terminarz i wygląda na to, że w kontekście tenisa w Los Angeles, zapowiada się... spory skandal!

Wimbledon albo igrzyska? Szokujące decyzje względem IO 2028

Zgodnie z przewidywaniami, turniej olimpijski będzie mocno „wciśnięty” pomiędzy stałe punkty tenisowego terminarza. Okazuje się jednak, że może dojść do naprawdę kuriozalnej sytuacji. Zgodnie z rozpiską, która pojawiła się już m.in. w przestrzeni mediów społecznościowych, przerwa pomiędzy finałem Wimbledonu a otwarciem grania na IO 2028 będzie wynosiła trzy dni.

A pamiętajmy, że w przypadku podróży z Londynu do Los Angeles, trzeba brać pod uwagę takie elementy, jak np. zmiana strefy czasowej czy samej nawierzchni, na której zostanie rozegrana rywalizacja. Należy się spodziewać, że w przypadku olimpijskim – będą to korty twarde. W Londynie za to funkcjonuje tylko jedno, trawiaste rozwiązanie.

Wczytując się w szczegóły, można znaleźć informacje dotyczące konkretnych dat rozpoczęcia rywalizacji singlistek i singlistów, po rzeczonym zamknięciu Wielkiego Szlema na londyńskiej trawie. W przypadku finalistek i finalistów – rywalizacja na IO 2028 ma się zacząć dla nich najpóźniej, jak tylko się da – czyli w piątek. A finał Wimbledonu? Poprzedzająca sobota i niedziela.

Liczba miejsc w turnieju pozostanie taka sama jak podczas igrzysk w Paryżu — w singlu wystąpi po 64 tenisistów i tenisistek, natomiast w deblu mężczyzn i kobiet po 32 pary. Kto zagra w turnieju IO 2028? O tym zadecydują światowe rankingi (WTA i ATP) z 12 czerwca 2028 roku.

Warto przypomnieć, że na turnieju olimpijskim w 2024 roku brązowy medal zdobyła Iga Świątek.

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