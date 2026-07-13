Iga Świątek z ogromną stratą. Aż trudno uwierzyć, że to prawda

Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, jak wygląda system punktowania w rankingach WTA (panie) i ATP (panowie). Spoglądając na punkty rankingowe, liczy się porównanie rok do roku. Iga Świątek musiała zatem podczas Wimbledonu bronić 2000 punktów za zwycięstwo, które osiągnęła w 2025 roku.

Polka odpadła za to już na etapie III rundy, przegrywając z Filipinką Alexandrą Ealą.

Smutny krajobraz po Wimbledonie. Iga Świątek z ogromną stratą

Taki rozczarowujący rezultat byłej mistrzyni w Londynie sprawił, że Polka zanotowała znaczący spadek. Świątek w poniedziałkowym (tj. 13 lipca) notowaniu, tuż po Wimbledonie, znalazła się na ósmym miejscu. Do Londynu Polka przyjeżdżała, jako numer 3 na świecie. Świątek została jednak wyprzedzona m.in. przez dwie finalistki Wimbledonu – Czeszki Lindę Noskovą i Karolinę Muchovą.

Wysoko nadal jest Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros 2026 jest na 22 miejscu, choć w Londynie odpadła już w I rundzie, przegrywając nie tylko z rywalką, ale również problemami zdrowotnymi.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Świątek w tzw. rankingu WTA Race. To zestawienie wyników tylko z trwającego sezonu. Polka zajmuje w tym zestawieniu miejsce numer 12. To sprawia, że Świątek nie może liczyć na miejsce w kończącym sezon WTA Finals, gdzie zagra osiem najlepszych zawodniczek trwającej kampanii.

W rankingu WTA Race wspomniana Chwalińska jest 21. Co ciekawe, liderką tego sezonu nie jest Aryna Sabalenka. Najlepszą w trwającej kampanii jest Mirra Andriejewa. Mająca 19 lat Rosjanka wyprzedza Sabalenkę, a spory wpływ na taki stan rzeczy ma triumf sprzed kilku tygodni na kortach im. Rolanda Garrosa.

Andriejewa pokonała wówczas w grze o tytuł Maję Chwalińską.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

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