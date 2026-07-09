Hubert Hurkacz przerwał milczenie! Koszmar rozegrał się w Wimbledonie

Warto przypomnieć, że Hubert Hurkacz to półfinalista Wimbledonu z 2021 roku.

Tenisista z Wrocławia ma jednak słodko-gorzkie wspomnienia związane z londyńskim turniejem. Z jednej strony faktyczny sukces sprzed pięciu(!) lat, z drugiej jednak koszmarna kontuzja, odniesiona właśnie na londyńskiej trawie, która mocno skomplikowała karierę polskiego zawodnika. Miało to miejsce w 2024 roku.

Niestety, koszmar związany ze zdrowiem, powrócił podczas tegorocznych zmagań w Londynie...

Hubert Hurkacz o kontuzji w Wimbledonie. Poruszający wpis Polaka

Polak powrócił na legendarny turniej po dwóch latach przerwy. Hurkacz zaprezentował się bardzo dobrze, docierając do IV rundy turnieju. Co więcej, było bardzo blisko, żeby zrobić kolejny krok – osiągając ćwierćfinał imprezy. Prowadząc jednak 2:0 w setach i 6:5 w trzeciej partii, Hurkacz doznał kontuzji. Ta w konsekwencji zmusiła go do skreczowania w piątej odsłonie spotkania.

W czwartek (tj. 9 lipca) polski tenisista ujawnił, co dokładnie mu dolega.

– To boli… Naciągnąłem mięsień skośny brzucha i niestety nie mogłem kontynuować gry. Rehabilitacja przebiega dobrze i wkrótce będę gotowy do powrotu na kort. Dziękuję za niesamowite wsparcie. Do zobaczenia następnym razem – napisał Hurkacz w mediach społecznościowych.

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Wrocławianiowi postaje życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Hurkacz dzięki awansowi do IV rundy Wimbledonu – zainkasował 200 punktów do rankingu ATP. To pozwoliło awansować Polakowi aż o 28 miejsc, dzięki czemu znalazł się na 68 pozycji. Dodajmy, że Hurkacz w poprzednim roku nie występował w drugiej części sezonu, ze względu na czas przeznaczony na powrót do pełnej sprawności. A to powoduje, że każde punkty zgarnięte w turniejach, będą działać na plus dla Hurkacza w kampanii 2026.

Co ciekawe, dwie lokaty wyżej (66) jest najlepszy rankingowo polski zawodnik – Kamil Majchrzak. W przypadku tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego, po Wimbledonie 2026 pozostał spory niedosyt. Polak nie zdołał obronić punktów z edycji 2025, gdzie dotarł do IV rundy. Tym razem Majchrzak w Londynie zdołał osiągnąć II rundę turnieju.

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