Znany polski siatkarz trafił do szpitala. „Nieustanna walka o zdrowie”

W kontekście Norberta Hubera w reprezentacyjnym sezonie 2026 – zrobiło się głośno. Powód? Choć siatkarz znalazł się na liście szerokiego składu kadry Polski siatkarzy, ostatecznie okazało się, że tego zawodnika zabraknie w zespole Nikoli Grbicia.

Wicemistrz olimpijski (2024) i mistrz Europy (2023) poinformował bowiem selekcjonera „rzutem na taśmę” o swojej rezygnacji z występów w reprezentacji w sezonie 2026.

Huber znalazł się zatem umownie na… specjalnie wydrukowanych składach dla dziennikarzy, z którymi w połowie kwietnia b.r. spotkał się Grbić. Serb ostatecznie jednak z usług doświadczonego środkowego nie mógł skorzystać.

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Fakty są jednak takie, że w przypadku siatkarza, który sezon 2025/26 spędził w Japonii – będąc jednym z najlepszych na swojej pozycji w całych rozgrywkach – już dużo wcześniej można było się domyślać, że zabraknie go w gronie powołanych.

Sygnały pojawiały się już nawet w styczniu b.r., aczkolwiek jak będzie wyglądać sytuacja w perspektywie kolejnych lat – tutaj nie ma żadnej głębszej deklaracji. Choć trener Grbić nie był pocieszony z tego, jak ostatecznie zakończyła się tegoroczna historia związana z Huberem. Dając zresztą wyraz swojemu niezadowoleniu, podczas wspomnianego spotkania z dziennikarzami w Warszawie.

Sam siatkarz za pośrednictwem mediów społecznościowych uchylił za to rąbka tego, jak wyglądają realia uprawiania zawodowego sportu. Huber wrócił z Azji do ojczyzny i... zabrał się za własne zdrowie.

„Profesjonalny sport to nie tylko trofea, sukcesy i piękne momenty. Drugą stroną medalu jest też nieustanna walka o zdrowie. W ostatnim czasie miałem okazję spędzić kilka dni na oddziale chorób płuc w szpitalu „Odrodzenie” w Zakopanem. Przebyte choroby płuc w minionym sezonie i postępująca astma sprawiły, że sport zawodowy musiał zejść na boczny tor. Wyrazy uznania i ogrom wdzięczności za opiekę i pobyt dla całego personelu. Bardzo dziękuję” – napisał na stories na Instagramie m.in. wicemistrz olimpijski.





Huber dba zatem o własne zdrowie, a reprezentacja Polski... przygotowuje się do ostatniego turnieju interkontynentalnego w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Zmagania w Chicago zaplanowano w dniach 15-19 lipca.

Z kim zagra reprezentacja Polski na turnieju w wyjątkowo „polskim” mieście na mapie Stanów Zjednoczonych? Zestaw drużyn zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Polska rozpocznie granie w USA od meczu z wicemistrzami świata Bułgarami (15.07, środa, g. 19:00). Następnie... dwa mecze jednego dnia (18.07, sobota), najpierw rywalizacja z Brazylią o g. 3:00, a następnie z mistrzami olimpijskimi Francuzami od 23:00. Na deser starcie z gospodarzami, USA – 20 lipca (poniedziałek), ponownie o 3:00. To spotkanie zakończy też rywalizację polskich siatkarzy w części interkontynentalnej VNL 2026.

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