Ziobro na celowniku kibiców. Posypały się wulgaryzmy. „Tak kończy minister niesprawiedliwości”

Kibice różnych klubów piłkarskich w ostatnich tygodniach wzięli na celownik Zbigniewa Ziobrę – podaje natemat.pl. Tak było np. pod koniec listopada, kiedy rozgrywany był mecz między Spartą Praga a Legią Warszawa. „Zapraszamy za więzienne bramy, tam rachunki wyrównamy” – można było przeczytać na transparencie, który był skierowany do byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Ziobro na celowniku kibiców. Wiele transparentów nie nadaje się do zacytowania

Na początku grudnia pojawiły się kolejne transparenty wymierzone w Zbigniewa Ziobrę, tym razem podczas meczu Motoru Lublin z Legią. Niektóre z nich, ze względu na wulgarne sformułowania, trudno cytować w całości. „Tak kończy minister niesprawiedliwości. **** ** * **** od nieproszonych gości” – czytamy na jednym z transparentów.

Do ostatniej takiej sytuacji doszło w czwartek 4 grudnia w Bydgoszczy podczas meczu pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Wisłą Kraków. „Ziobro, za wszystkie krzywdy, które Polakom wyrządziłeś” – zaczynał się ten transparent.

Tusk obrywa, Nawrocki witany z entuzjazmem. Tak kibice reagują na polityków

Ostre reakcje kibiców nie dotyczą tylko jednej ze stron sceny politycznej. W połowie października podczas meczu Polska-Litwa, kiedy naszej reprezentacji kibicował Donald Tusk, z trybun już na początkowym etapie meczu można było usłyszeć: „Donald, matole, twój rząd obalą kibole”. Przyśpiewka ta stała się popularna przed Euro 2012, kiedy to ówczesny premier zapowiedział zaostrzenie przepisów wobec kibiców.

Na pozytywne reakcje kibiców może z kolei liczyć Karol Nawrocki. Kilka miesięcy temu prezydent obserwował na żywo mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Motorem Lublin. Został przywitany brawami, a zgromadzony tłum zaczął skandować imię i nazwisko głowy państwa.

