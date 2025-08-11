Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk. Wymowna reakcja kibiców

Karol Nawrocki nie ukrywa, że od lat jest wiernym kibicem Lechii Gdańsk. W jednym z wywiadów polityk opowiadał, że po raz pierwszy na stadion zabrał go ojciec, jeszcze w latach 80. Młodszy syn prezydenta – 14-letni Antek – jest piłkarzem zespołów juniorskich Lechii.

W rozmowie ze Sławomirem Mentzenem w czasie kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki chwalił się, że brał udział w kibicowskich ustawkach. Jest również współautorem książki „Lechia — Juventus. Więcej niż mecz”, którą wydano z okazji 70-lecia gdańskiej drużyny.

Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk. Tak zareagowali kibice

Kilka dni po zaprzysiężeniu, prezydent postanowił przedłużyć swoją wizytę w rodzinnym Gdańsku.

W poniedziałek 11 sierpnia Karol Nawrocki wraz ze swoimi synami Danielem i Antkiem pojawili się na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, aby na żywo oglądać mecz Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk a Motorem Lublin. Politykowi towarzyszył również ks. Jarosław Wąsowicz, którego wyznaczył na swojego kapelana.

Kibice Lechii zgotowali świeżo upieczonemu prezydentowi ciepłe powitanie. Gdy tylko dostrzegli polityka, rozległy się brawa. Jan Kanthak udostępnił w sieci nagranie, na którym słychać fanów gdańskiej drużyny skandujących nazwisko głowy państwa.

Z kolei na trybunach można było zauważyć transparent z napisem „Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii” i wizerunkiem Karola Nawrockiego. Co więcej, członek rady nadzorczej Lechii Dariusz Krawczyk podarował politykowi specjalny klubowy szalik w biało-zielonych barwach.

Na razie nie wiadomo, czy Karol Nawrocki planuje częstsze wizyty na gdańskim stadionie. Kolejna okazja, aby zobaczyć zmagania Lechii na żywo już 24 sierpnia. Podczas derbów Trójmiasta biało-zieloni zmierzą się z Arką Gdynia. Aktualnie trójmiejska drużyna zajmuje w tabeli Ekstraklasy ostatnią (18.) pozycję.

