Tak kibice potraktowali Tuska na meczu Polaków. PiS zachwycony

Reprezentacja Polski pokonała Litwę 2:0 (1:0) w meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Znacznie więcej niż o postawie podopiecznych Jana Urbana i wydarzeniach na boisku, mówi się o zachowaniu polskich kibiców.

Polska-Litwa. Policja interweniowała wobec kibica

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania litewska policja musiała interweniować wobec mężczyzny, który trzymając w ręku biało-czerwoną flagę, próbował wbiec na boisko. Z powodu swojego wybryku kibic nie mógł oglądać meczu, ponieważ został wyprowadzony ze stadionu w Kownie.

Służby zostały także postawione w stan gotowości, gdy w trakcie „Mazurka Dąbrowskiego” z sektora zajmowanego przez Polaków poleciało kilka rac. Tym razem jednak nie było konieczności podejmowania działań, ponieważ dym z rac nie był szczególnie intensywny.

Atak kibiców na Donalda Tuska na meczu Polska -Litwa

Zmagania polskich piłkarzy oglądał z trybun Donald Tusk. Premier otrzymał zaproszenie na mecz od szefowej litewskiego rządu Ingi Ruginiene. Polityk zasiadł w loży honorowej w towarzystwie m.in. rzecznika rządu Adama Szłapki oraz prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

Obecność Donalda Tuska na trybunach została wykorzystana przez kibiców do politycznych manifestacji. Z trybun już w czwartej minucie można było usłyszeć „Donald matole, twój rząd obalą kibole”. Przyśpiewka ta stała się popularna przed Euro 2012, kiedy to ówczesny premier zapowiedział zaostrzenie przepisów wobec kibiców.

W dalszej części meczu pod adresem szefa polskiego rządu popłynęły wulgarne hasła. Co więcej, tuż przed przerwą fani biało-czerwonych wywiesili skandaliczny transparent. Widniała na nim napis: „Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski” oraz przerobiona twarz Donalda Tuska z m.in. flagą Niemiec na czole.

Kibice zaatakowali Tuska. PiS nie kryje radości

Zachowanie polskich kibiców wprawiło w euforię polityków PiS. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy m.in. Piotra Glińskiego czy Sebastiana Kalety, którzy nie kryli swojej radości z powodu obrażania premiera Polski na stadionie w Kownie.

Do sprawy odniósł się także Przemysław Czarnek. W rozmowie z Radiem Republika były szef MEN ocenił, że „to było spektakularne”. – Trudno, żeby nie było konfuzji, natomiast przynajmniej premier Litwy zobaczyła, jak społeczeństwo polskie traktuje premiera, który od dwóch lat niszczy Polskę, także polski sport – stwierdził polityk PiS.

– Tu przede wszystkim nie chodziło o sport, tylko o całokształt tego, co się działo w ciągu ostatnich niecałych dwóch lat rządów Donalda Tuska – dodał.

