Gol Sebastiana Szymańskiego. Tak Polacy otworzyli wynik meczu!

Otwarcie wyniku meczu Litwa – Polska nastąpiło w 15. minucie pierwszej połowy. Gol bardzo nietypowy, bo zdobyty... bezpośrednio z rzutu rożnego. Trafienie zanotował Sebastian Szymański. Piłkarz, który otrzymał szansę od trenera Jana Urbana, po kiepskim występie w towarzyskim starciu z Nową Zelandią (1:0).

Szymański dośrodkował dobrze, ale piłka minęła wszystkich piłkarzy i... wpadła efektownie do siatki.

twitter

Ratunek od Jana Urbana? PZPN z kierunkiem po erze Michała Probierza

Warto przypomnieć, że eliminacje do przyszłorocznych MŚ w roli selekcjonera rozpoczynał trener Michał Probierz. Selekcjoner Polaków pozostał na stanowisku po ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, gdzie drużyna nie zdołała wyjść z grupy. Polacy zanotowali zaledwie jeden punkt, choć w starciu z wicemistrzami świata Francuzami (1:1).

Ostatecznie jednak, jak pokazały kolejne miesiące, uwidoczniły przeciętną grę Polaków oraz konflikty boiskowe. Choćby ten najgłośniejszy, selekcjonera z Robertem Lewandowskim, pozbawionym opaski kapitańskiej i… rezygnującym z gry w kadrze, dopóki trenerem będzie Probierz. Dodatkowo Polacy przegrali bardzo ważne spotkanie wyjazdowe z Finlandią (1:2), komplikując swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do MŚ.

PZPN po czerwcowej, nieudanej przerwie reprezentacyjnej, pozostawił na stanowisku Probierza, ale selekcjoner pod narastającą presją zdecydował podać do dymisji. Jego następcą został Jan Urban. Były reprezentant Polski, ostatnio trener Górnika Zabrze, zanotował bardzo udane otwarcie swojej pracy, we wrześniu notując remis na trudnym terenie w Rotterdamie z Holandią (1:1), a następnie wygrywając z Finlandią (3:1) w Chorzowie. Atmosfera wokół kadry mocno się wyczyściła, a do zespołu powrócił wspomniany Lewandowski, odzyskując opaskę kapitańską.

Czytaj też:

Śmiertelny wypadek w Rajdzie Nyskim. Zginął znany polski kierowcaCzytaj też:

Poważna kontuzja reprezentanta Polski! Doszło do złamania