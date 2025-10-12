Jeszcze przed spotkaniem pojawiły się informacje, że zgodnie z tym, co pisaliśmy, premier Donald Tusk skorzystał z zaproszenie na mecz w Wilnie. Zaproszenie premier Polski otrzymał od swojej litewskiej odpowiedniczki. Zaproszony przez premierkę Ingę Ruginiene szef polskiego rządu, otrzymał jednak sporo „uprzejmości” od kibiców.

twitter

Donald Tusk obrażany przez kibiców w Kownie. Transparenty i hasła na trybunach

Nie jest tajemnicą, że spoglądając na kibicowskie nastroje, dużo bliżej tego środowiska jest prezydent Karol Nawrocki. Można było zatem przewidywać, że w przypadku wizyty premiera Tuska, ludzie będący na sektorze biało-czerwonych mogą dać głośny wyraz, prezentując swoje poglądy. Trzeba przyznać, w sposób… poniżej krytyki.

I tak faktycznie było. Tusk nie dość, że się nasłuchał, to dodatkowo pojawiły się również transparenty na trybunach.

twitter

Co ciekawe, Kancelaria Premiera poinformowała, że na meczu polski premier pojawił się w towarzystwie specjalnie zaproszonych, polonijnych dzieci z Wilna.

twitter

Jak się jednak okazuje, ten pozytywny przekaz zupełnie nie interesuje tych, którzy trybunę stadionową postanowili wykorzystać do zupełnie innych celów.

Ratunek od Jana Urbana? PZPN z kierunkiem po erze Michała Probierza

Warto przypomnieć, że eliminacje do przyszłorocznych MŚ w roli selekcjonera rozpoczynał trener Michał Probierz. Selekcjoner Polaków pozostał na stanowisku po ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, gdzie drużyna nie zdołała wyjść z grupy. Polacy zanotowali zaledwie jeden punkt, choć w starciu z wicemistrzami świata Francuzami (1:1).

Ostatecznie jednak, jak pokazały kolejne miesiące, uwidoczniły przeciętną grę Polaków oraz konflikty boiskowe. Choćby ten najgłośniejszy selekcjonera z Robertem Lewandowskim, pozbawionym opaski kapitańskiej i… rezygnującym z gry w kadrze, dopóki trenerem będzie Probierz. Dodatkowo Polacy przegrali bardzo ważne spotkanie wyjazdowe z Finlandią (1:2), komplikując swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do MŚ.

PZPN po czerwcowej, nieudanej przerwie reprezentacyjnej, pozostawił na stanowisku Probierza, ale selekcjoner pod narastającą presją zdecydował podać do dymisji. Jego następcą został Jan Urban. Były reprezentant Polski, ostatnio trener Górnika Zabrze, zanotował bardzo udane otwarcie swojej pracy, we wrześniu notując remis na trudnym terenie w Rotterdamie z Holandią (1:1), a następnie wygrywając z Finlandią (3:1) w Chorzowie. Atmosfera wokół kadry mocno się wyczyściła, a do zespołu powrócił wspomniany Lewandowski, odzyskując opaskę kapitańską.

Czytaj też:

Gol Sebastiana Szymańskiego. Tak Polacy otworzyli wynik meczu!Czytaj też:

Poważna kontuzja reprezentanta Polski! Doszło do złamania