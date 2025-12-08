Polscy piłkarze zostali mistrzami świata! Gigantyczny sukces stał się faktem

Biało-Czerwoni najpierw w fazie grupowej pokonali Łotwę (6:2), Argentynę (4:1) i Paragwaj (8:1), następnie wygrali z Czechami (4:2), Omanem (2:1) i Holandią (2:1), a w finale ograli Meksyk 3:1. Rozgrywki od bywały się w Meksyku, więc finałowy triumf był tym bardziej cenny. Dodatkowo Polacy musieli wracać z wyniku 0:1, co z pewnością pod względem mentalnym nie było proste.

Nie po raz pierwszy zespół prowadzony przez trenera Klaudiusza Hirsza, pokazał jednak dużą odporność i sportową klasę.

Tym samym z kompletem zwycięstw Polska sięgnęła po najcenniejszy triumf w świecie piłki nożnej sześcioosobowej.

Reprezentacja Polski mistrzem świata w socca! Świetny turniej w Meksyku

Dla Polski to pierwsze w historii mistrzostwo świata socca. Do tej pory Biało-Czerwoni sięgali po dwa srebrne i jeden brązowy medal mundialu. Dodatkowo warto przypomnieć, że Polacy zdobyli w 2025 roku również mistrzostwo Europy. W finale Polska okazała się lepsza od Francji, wygrywając 4:2. W jednym roku zdobyli dwa najważniejsze trofea w dyscyplinie socca.

Najlepszym naszym strzelcem na turnieju w Meksyku, z siedmioma golami na koncie, został Norbert Jaszczak. 25-latek w 2024 roku został wyróżniony Złotą Piłką jako najlepszy zawodnik socca na świecie.

Co ciekawe, po finale doszło do sporej kontrowersji, spoglądając na postać Jaszczaka. Wbrew przewidywaniom Polak nie został bowiem wybrany MVP turnieju, a nagrodę ostatecznie gospodarze przyznali... jednemu ze swoich graczy (Aguirre). Choć trzeba przyznać, że nawet brak nagrody indywidualnej nie sprawił, że radość Polaków była w jakimkolwiek stopniu mniejsza.

Podczas złotych ME 2025 najlepszym graczem turnieju wybrano kapitana Polaków Bartłomieja Dębickiego.

Skład złotych medalistów MŚ 2025 w socca:

Paweł Sobczak – 5408 Squad Łódź



Patryk Zapała – Tiki-Taka Chorzów



Krystian Stanecki – BJM Kraków



Krystian Nowakowski – EXC Mobile Ochota Warszawa



Miłosz Nowakowski – EXC Mobile Ochota Warszawa



Jan Grzybowski – EXC Mobile Ochota Warszawa



Bartłomiej Dębicki (kapitan) – Bartist Toruń



Karol Bienias – EXC Mobile Ochota Warszawa



Norbert Jaszczak – BJM Kraków



Bartłomiej Piórkowski – Mas-Bud Stawiguda



Hubert Nowacki – WiatRaki Bolton



Krzysztof Elsner – Bartist Toruń



Dawid Linca – BJM Kraków



Kamil Kucharski – Bartist Toruń



Oliver Zaręba – Bartist Toruń



Złoty medal MŚ – po raz pierwszy w historii – to wyjątkowe osiągnięcie dla piłki sześcioosobowej. Tym bardziej że socca z roku na rok wydaje się być coraz bardziej popularna nad Wisłą, co pokazują m.in. rozgrywki krajowe.

