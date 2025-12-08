Gwiazda opuści Bogdankę LUK Lublin? Hit transferowy w Polsce

Wilfredo Leon, Kewin Sasak i Marcin Komenda. Te trzy postaci już na pewno w sezonie 2026/27 będą nadal reprezentować barwy Bogdanki LUK Lublin. Mistrzowie Polski długo pracowali nad tym ogłoszeniem, ale ostatecznie, w miniony piątek (tj. 5 grudnia), już oficjalnie można było potwierdzić przedłużenie umów z siatkarzami.

Bogdanka LUK Lublin straci ważnego gracza? Może zostać w PlusLidze

Nie jest tajemnicą, że mistrzowie Polski – podobnie jak inne zespoły z czołówki ligowej – będą mieć dla swoich kibiców dobre, ale też złe informacje. O ile te drugie można podciągnąć pod kontekst rozstań z poszczególnymi zawodnikami. W końcu nie zawsze jest tak, że koniec współpracy musi oznaczać osłabienie danego klubu.

W tym akurat wypadku, Bogdanka LUK może stracić ważnego zawodnika.

Aleks Grozdanov jest bowiem przymierzany do Asseco Resovii Rzeszów. Choć obie strony oficjalnie nie zabierają głosu w kontekście umów na przyszłość, klub ze stolicy Podkarpacia ma być bardzo blisko pozytywnego zakończenia negocjacji.

Co więcej, sam środkowy niejednoznacznie zasugerował, że coś może być na rzeczy.

– W tej chwili nie mogę nic powiedzieć, ale rozważam to. To ważne, by podjąć jak najlepszą decyzję na przyszły sezon. Ale Botti to dobry trener, klub również jest na wysokim poziomie, więc wszystko jest możliwe – cytuje słowa Bułgara strona internetowa Polsatu Sport, powołując się na bułgarską telewizję BNT.

Grozdanov latem 2025 roku został wicemistrzem świata wraz z kolegami z reprezentacji Bułgarii. Obecnie to lider klasyfikacji najlepiej blokujących w PlusLidze. Bogdanka LUK z pewnością będzie musiała się mocno zapocić, jeśli chce zatrzymać jednego ze swoich najlepszych zawodników.

Jedno jest pewne – dla poziomu rozgrywek – dobrze by było, żeby Bułgar pozostał w szeregach PlusLigi. Konkurencja z Włoch, Turcji czy Japonii, jak to bywa przy niemal wszystkich czołowych graczach z europejskiego rynku, nie śpi.

Czytaj też:

Oto nowy lider reprezentacji Polski. Wielki talent z życiowym sukcesem!Czytaj też:

Polscy piłkarze zostali mistrzami świata! Gigantyczny sukces stał się faktem