Mistrz świata zagra w Ekstraklasie! Był bohaterem głośnego skandalu

Sensacyjne wieści o transferze Francuza przekazał Fabrizio Romano na platformie X oraz portal Meczyki.pl, dokładnie dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Pogoń Szczecin sięga po mistrza świata z 2018 roku.

Benjamin Mendy to również bohater bardzo głośnej sprawy z 2021 roku, kiedy został zatrzymany w związku z oskarżeniami o dokonanie czterech gwałtów i jednej napaści na tle seksualnym.

Hit w PKO BP Ekstraklasie! Benjamin Mendy piłkarzem Pogoni Szczecin

Ostatecznie w 2023 roku francuski obrońca został uniewinniony ze wszystkich postawionych zarzutów. Tak długi okres bez możliwości trenowania i zawodowego grania w piłkę sprawił jednak, że Mendy stracił kontakt z futbolem na najwyższym poziomie. Zanim został oskarżony, był piłkarzem m.in. Manchesteru City.

Ostatnio był za to – już po powrocie do gry – zawodnikiem francuskiego FC Lorient oraz szwajcarskiego FC Zurich. Nie były to jednak specjalnie udane epizody dla Francuza. W Szczecinie Mendy ma zarabiać ponad milion euro rocznie. Z pewnością obrońca Pogoni, o ile medialne doniesienia się potwierdzą, będzie najgłośniejszym nazwiskiem w polskiej lidze.

Warto dodać, że w 2017 roku Mendy trafiał z AS Monaco do wspomnianego Manchesteru City za 60 mln euro. Dodatkowo fakt obecności w reprezentacji Francji na złotych MŚ 2018, również świadczy o klasie sportowej zawodnika. Choć paradoksalnie, choć Mendy sięgnął po tytuł z kolegami z drużyny narodowej, to kadrowiczem w seniorach był tylko w dziesięciu oficjalnych meczach.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje kwestia obecnej formy Francuza. Mendy nie może mówić o udanym powrocie do futbolu po wspomnianej, pozasportowej przerwie. Pogoń może mieć sporą pociechę z zawodnika o tak dużym doświadczeniu, grającym w przeszłości na najwyższym poziomie. Oby jednak nie okazało się, że zamiast hitu, z piłkarza pozostało tylko nazwisko. Odpowiedź na to pytanie przyjdzie zapewne w perspektywie kolejnych tygodni, kiedy Francuz rozpocznie regularną pracę z zespołem ze Szczecina.

