Michał Kubiak wraca do PlusLigi? To może być bardzo zaskakujący scenariusz

Michał Kubiak po raz ostatni w PlusLidze występował w 2014 roku. Był wówczas zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Przyjmujący zdecydował się jednak na zagraniczny wyjazd. Ostatecznie droga siatkarza wiodła przez Turcję, Japonię, Chiny, a ostatnio nawet Wietnam. Kubiak, który ma 38 lat, najwyraźniej chciałby już wrócić do ojczyzny.

PlusLiga: Michał Kubiak wróci do Polski? Zaskakujące wieści od siatkarza!

Doświadczony przyjmujący zabrał głos w podcaście „Sport to pieniądz”, a fragment dotyczący ew. powrotu do PlusLigi, przytoczyła specjalizująca się w tematach siatkarskich Strefa Siatkówki.

– Na chwilę obecną jest 50 na 50. Chcę, ale oni nie chcą. Składy są skompletowane praktycznie we wszystkich drużynach, więc wniosek z tego, że nie byłem atrakcyjnym kąskiem na tym rynku transferowym. To mój cel na zakończenie kariery. Wierzę, że jeszcze mam przed sobą kilka lat do odwieszenia tych butów na kołek. Natomiast wierzę też, że teraz gdzieś sobie tę robotę znajdę i nie umrę z głodu [...] Jest połowa maja, a ja nadal nie mam klubu. Sam bym chciał wiedzieć, gdzie trafię w sierpniu – przyznał dwukrotny mistrz świata i były kapitan reprezentacji Polski.

Czy rzeczywiście żaden polski zespół nie zdecyduje się na zatrudnienie Kubiaka u siebie? Z pewnością taki siatkarz nadal ma swoją wartość sportową. Dodatkowo marketingowo również mógłby być to dobry wybór. Sam zawodnik słusznie jednak wspomniał, że obecny okres jest już bardzo późny, w kontekście kontraktowania zawodników.

Warto dodać, że Kubiak najczęściej pojawiał się na meczach... PGE Projektu Warszawa. A to głównie ze względu na fakt samej obecności w stołecznym mieście. Czy PGE Projekt miałby miejsce dla Kubiaka w swoim składzie? Wydaje się, że przy założeniu nadchodzących ruchów transferowych, trudno jest sobie taki scenariusz wyobrazić.

W warszawskim teamie będą występować, biorąc pod uwagę samych przyjmujących, np. Bartosz Bednorz, Kevin Tillie, czy Aleksander Śliwka – o ile doniesienia o jego stałym kontrakcie z warszawskim klubem, zostaną potwierdzone.

