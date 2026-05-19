Robert Lewandowski nie odejdzie z Barcelony! Przejmujące wieści z Katalonii

Choć od niedzielnego (tj. 17 maja) meczu przeciwko Realowi Betis minęło już kilkadziesiąt godzin, spoglądając na media społecznościowe – Robert Lewandowski nadal króluje w przestrzeni związanej z FC Barceloną.

Mistrzowie Hiszpanii we wtorek (tj. 19 maja) zamieścili wymowny filmik, w którym koledzy z drużyny oraz trener Hansi Flick – wykonują charakterystyczną „cieszynkę” polskiego piłkarza. Raz jeszcze życząc mu wszystkiego, co najlepsze i dziękując za lata, w których występował w barwach Barcy.

Robert Lewandowski nie odejdzie z Barcelony? Zaskakujące wieści!

To jednak nie wszystko. Nie brakuje również wielu publikacji związanych z „Lewym”. Choć piłkarz nie podjął jeszcze decyzji związanej ze swoją przyszłością, choć wydaje się, że najbliżej Polakowi do przenosin do Arabii Saudyjskiej bądź Stanów Zjednoczonych, w życiu prywatnym RL9 ma się… niewiele zmienić.

Lewandowskim i jego bliscy są bowiem zakochani w stolicy Katalonii. Co zresztą było widać podczas niedzielnego pożegnania na murawie Spotify Camp Nou.

„Pomimo pożegnania, Robert i jego rodzina tak naprawdę żegnali się z klubem, ale nie z samą Barceloną. Według Mundo Deportivo, powołującego się na źródła bliskie piłkarzowi, Lewandowski zamierza wrócić do Barcelony po zakończeniu swojej najnowszej przygody, która, o ile nie wydarzy się nic zaskakującego, zaprowadzi go do Arabii Saudyjskiej. Zarówno on, jak i jego żona, właścicielka siłowni w stolicy Katalonii, a także ich dwie córki, znaleźli dom w Barcelonie, mieście, które, podobnie jak Duma Katalonii, odcisnęło na nich niezatarte piętno” – napisał w swoim tekście dziennikarz Roger Torello.

Wygląda zatem na to, że pożegnanie „Lewego” z Barcą jest… tylko na chwilę. Choć to będzie już Barcelona w zupełnie innym – choć wcale nie gorszym – prywatnym wydaniu.

Robert Lewandowski w barwach Barcy występował od lata 2022 roku. Na przestrzeni czterech sezonów Polak sięgnął wraz z drużyną m.in. po trzy tytuły mistrzowskie, będąc również królem strzelców LaLiga. Dodatkowo „Lewy” przekroczył magiczną barierę 100 goli zdobytych dla Dumy Katalonii, stając się żywą legendą klubu.

