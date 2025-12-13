Kacper Tomasiak o skok od marzeń! Podium dla Polaka spowite mgłą

Warto przypomnieć, że Kacper Tomasiak kilka dni temu osiągnął życiowy sukces, będąc 5. zawodnikiem niedzielnego konkursu w Wiśle. Radując tym samym mnóstwo polskich kibiców, zgromadzonych na trybunach skoczni im. Adama Małysza.

PŚ w Klingenthal: Kacper Tomasiak liderem reprezentacji Polski skoczków

Na tej samej pozycji, mający 18 lat debiutant w Pucharze Świata, znalazł się na półmetku rywalizacji w Klingenthal.

Warunki na niemieckiej skoczni były bardzo wymagające. Tomasiak w serii finałowej, niestety, osiągnął tylko 126,5 metra. To sprawiło spory spadek polskiego zawodnika w klasyfikacji generalnej. Chciałoby się rzec, że tym razem podium dla Polaka było spowite mgłą. Choć wydaje się, że to tylko kwestia czasu, kiedy Tomasiak dobije się na pudło w PŚ.

Osiemnastolatek ostatecznie zajął 18 miejsce, będąc najwyżej sklasyfikowanym z Polaków. 20. był Kamil Stoch, zapunktowali również Maciej Kot (25) i Piotr Żyła (28).

Zwycięstwo zanotował Domen Prevc. Słoweniec wygrał trzeci konkurs PŚ z rzędu, wliczając niedawny dublet w Wiśle.

Punktujący Maciej Kot po powrocie. Kryzys Dawida Kubackiego i Pawła Wąska

Warto odnotować udany powrót do kadry A Macieja Kota. Medalista IO 2018 podobnie jak w miniony weekend w Wiśle, ponownie znalazł się w serii finałowej. Trener Maciusiak może mieć powody do zadowolenia w kontekście decyzji, którą podjął. Przypomnijmy, że Kot zastąpił w kadrze A Aleksandra Zniszczoła, wysłanego na zawody Pucharu Kontynentalnego.

Martwi brak miejsca w czołowej trzydziestce dla Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Obaj są obecnie bardzo daleko od formy. Co z pewnością nie jest pocieszające w perspektywie nadchodzących, przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Italii. A pamiętajmy, że to przecież Kubacki przywiózł z IO 2022 w Pekinie... jedyny medal dla reprezentacji Polski.

W niedzielę (tj. 14 grudnia) odbędzie się druga odsłona weekendu PŚ w Klingenthal. Tym razem dzień rozpocznie się o godzinie 14:30, a od 16:00 konkurs indywidualny.

Transmisje z rywalizacji skoczków dostępne będą tradycyjnie na antenie Eurosportu 1, platformie HBO Max i Playerze.

