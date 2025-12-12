Polscy skoczkowie łapią olimpijską formę? Dobre wieści z Klingenthal

Trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak ma zatem powody do zadowolenia. Przez kwalifikacje przeszli bowiem: Paweł Wąsek, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Piotr Żyła.

Przypomnijmy, że w ostatnim konkursie Pucharu Świata – na skoczni w Wiśle – Polska po raz pierwszy w sezonie mogła się pochwalić dwoma reprezentantami w czołowej dziesiątce. Byli to Tomasiak i Żyła, zajmując odpowiednio piąte i siódme miejsce.

PŚ w Klingenthal: Gospodarze przeszczęśliwi! Komplet Polaków w konkursie

Co do zajmowanych miejsc przez reprezentantów Polski w piątkowych kwalifikacjach, wspomniany Żyła był na 21. miejscu (131 metrów), a Stoch 24. W czołowej trzydziestce załapali się jeszcze Kot (129,5 m) i Tomasiak (126,5 m). Kubacki tuż za ew. wejście do finałowej serii, na 32. pozycji (127,5 m). Najgorzej wypadł Wąsek (120 m), wypadając poza czołową czterdziestkę.

Warto dodać, że weekend w Niemczech to ważny sprawdzian dla Macieja Kota. Doświadczony skoczek wrócił do kadry A, otrzymując szansę do sprawdzenia się w tych realiach, za będącego poniżej formy Aleksandra Zniszczoła. Zniszczoł w czasie rywalizacji w PŚ wystartuje w Pucharze Kontynentalnym.

Trener Maciusiak umiejętnie zarządza grupą, sprawdzając najlepsze możliwe rozwiązania w danym momencie.

Ku uciesze gospodarzy w Klingenthal w piątkowych kwalifikacjach zwyciężył Philipp Raimund. Niemiec jest w kapitalnej formie i skoczył zdecydowanie najdalej – 139,5 m. Podium kwalifikacji uzupełnili Słoweniec Domen Prevc i Japończyk Ryoyu Kobayashi.

W weekend odbędą się dwa konkursy PŚ. W sobotę początek o godzinie 15:45. Za to dzień później – najpierw kwalifikacje (14:30), a następnie konkurs numer 2 (16:00).

Transmisje z rywalizacji skoczków dostępne będą tradycyjnie na antenie Eurosportu 1, platformie HBO Max i Playerze.

