MKOl dał zielone światło Rosji i Białorusi! Właśnie podjęto decyzję

Skąd takie wieści? Napłynęły one tuż po Szczycie Olimpijskim w Lozannie. Młodzi sportowcy z Rosji i Białorusi nie będą już „wykluczonymi”, co podkreślono w zdecydowany sposób.

„W świetle dyskusji na temat zasad szczyt poparł rekomendację Rady Wykonawczej MKOl, aby młodzi sportowcy z rosyjskim lub białoruskim paszportem nie byli już ograniczeni w dostępie do międzynarodowych zawodów młodzieżowych, zarówno w sportach indywidualnych, jak i drużynowych. Definicja zawodów młodzieżowych i stosowanie tych rekomendacji zależy w tym zakresie od przepisów każdej Międzynarodowej Federacji (IF). Uczestnicy Szczytu zobowiązali się do ponownego przedłożenia tych dyskusji swoim organizacjom do rozważenia. Uznano, że wdrożenie tych zaleceń przez zainteresowane strony zajmie trochę czasu [...] Ponadto standardowe protokoły Międzynarodowej Federacji Olimpijskiej lub Międzynarodowego Organizatora Imprez Sportowych dotyczące flag, hymnów, strojów i innych elementów powinny mieć zastosowanie, pod warunkiem że dana krajowa organizacja sportowa cieszy się dobrą reputacją” – czytamy w specjalnym komunikacie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Przekazano, że wdrożenie tych zmian na korzyść Rosji i Białorusi na pewno potrwa, ale MKOl spodziewa się, że będą obowiązywać już w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Dakarze.

MKOl niekonsekwentny ws. Rosji i Białorusi. Jakie będą kolejne decyzje?

Skoro mowa o otwarciu furtki dla sportowców młodzieżowych, pojawia się pytanie związane z rywalizacją w seniorskim wydaniu. Tu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zajął stanowisko, które funkcjonowało już wcześniej, w odzwierciedleniu trwającej wojny w Ukrainie.

„Obecne sankcje wobec rządów Rosji i Białorusi powinny pozostać w mocy. W szczególności ograniczenia dotyczące akredytacji lub zaproszeń na międzynarodowe imprezy sportowe oraz spotkania dla przedstawicieli władz Rosji i Białorusi powinny pozostać w mocy zarówno w przypadku zawodów seniorskich, jak i młodzieżowych. Międzynarodowe Federacje Sportowe powinny nadal powstrzymywać się od organizacji lub wspierania międzynarodowych imprez sportowych w Rosji. To zalecenie nie ma już zastosowania do Białorusi. W swoich rozważaniach Szczyt Olimpijski uznał, że sportowcy, a w szczególności sportowcy młodzi, nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania swoich rządów – sport jest dla nich źródłem nadziei i sposobem na pokazanie, że wszyscy sportowcy potrafią szanować te same zasady i siebie nawzajem” – czytamy w dalszej części komunikatu.

Warto przypomnieć, że w ostatnich kilkunastu dniach doszło do zaskakującej decyzji ze strony Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Zdecydowano bowiem o dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowych zawodów prowadzonych przez FIS. Czyli Międzynarodową Federację Narciarską.

Jak zatem widać, tego typu „przełomów” jest coraz więcej.

