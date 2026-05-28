Koszmarna kontuzja podczas Roland Garros. Krzyk i łzy rozpaczy na korcie

Warto przypomnieć, że Hailey Baptiste jest autorką jednej z największych niespodzianek ostatnich tygodni. Tenisistka z USA pokonała bowiem Arynę Sabalenkę, właśnie na nawierzchni ziemnej, podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Półfinałowa wygrana z numerem 1 na świecie nie dała w ostatecznym rozrachunku końcowego triumfu, bo w finale Amerykanka przegrała z Mirrą Andriejewą.

Koszmarna kontuzja Hailey Baptiste. Szokujące obrazki na korcie

W II rundzie na kortach im. Rolanda Garrosa tenisistka z USA trafiła na kwalifikantkę z Chin. Xiyu Wang z pewnością nie była faworytką spotkania przeciwko Baptiste. Przy stanie 5:4 dla chińskiej tenisistki niestety, ale spotkanie… dobiegło końca.

Amerykanka po jednym z uderzeń daleko zza końcowej linii, źle spadła na nogę postawną. Efekt? Baptiste upadłą i chwyciła się za kolano. Amerykanka krzyczała i płakała z bólu. Niestety, rozstawiona z numerem 26 zawodniczka kort musiała opuścić na wózku inwalidzkim.

Wydaje się, że mogło dojść do poważnego uszkodzenia, bądź nawet zerwania więzadła. A to może oznaczać koniec sezonu dla będącej w solidnej formie zawodniczki.

Roland Garros 2026. Gdzie i kiedy oglądać turniej w Paryżu?

Warto przypomnieć, że wielkoszlemową imprezę w stolicy Francji czterokrotnie wygrywała Iga Świątek. Polka pierwszy raz triumfowała w 2020 roku. Wówczas Świątek na dobre „przedstawiła się” szerszej publiczności.

Sukcesy w postaci wygranych na kortach im. Rolanda Garrosa najlepsza polska tenisistka powtarzała również w latach 2022, 2023 i 2024. W minionym sezonie Świątek dotarła do półfinału imprezy, przegrywając po trzysetowym pojedynku z Aryną Sabalenką. Białorusinka nie wygrała jednak pucharu w Paryżu, bo ten ostatecznie padł łupem Amerykanki Coco Gauff. Tenisistka z USA będzie zatem bronić mistrzowskiego tytułu.

Do listy sukcesów Świątek w Paryżu można również dopisać medal olimpijski, który Polka wywalczyła podczas igrzysk w 2024 roku. Choć „Królowa Paryża” była główną faworytką do złota IO, ostatecznie reprezentantka Polski sięgnęła po „pocieszenie” w postaci brązowego krążka. Spoglądając na historię, pierwszego tenisowego w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego – co z pewnością jest godne odnotowania.

Mecze RG 2026 są pokazywane na antenach Eurosportu, łącznie aż na czterech kanałach stacji. Dodatkowo internetowo rywalizacja jest dostępna za pośrednictwem platformy HBO Max. Rywalizacja w turnieju głównym zaplanowana jest od 24 maja do 7 czerwca.

