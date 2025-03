Wielki powrót mistrza świata do Polski! Sensacyjny transfer potwierdzony

Od piątkowego (tj. 14 marca) poranka w kontekście wicelidera Tauron Ligi, jest dosyć gorąco. Rozpoczęło się od informacji o rozstaniu z trenerem Michalem Maškiem, który w barwach DevelopResu nie zdołał zanotować nawet jednego pełnego sezonu. Warto przypomnieć, że szkoleniowiec przeniósł się na Podkarpacie z drugiego końca Polski, gdzie pracował w barwach #VolleyWrocław.

Jaki był powód rozstania z Maškiem w Rzeszowie?

„Decyzja ta wynika z odmiennych wizji dotyczących dalszego rozwoju drużyny. Po rozmowach z trenerem obie strony zgodnie uznały, że najlepszym rozwiązaniem dla klubu i zespołu będzie zakończenie współpracy na tym etapie sezonu” – czytamy w oficjalnym komunikacie ze strony rzeszowskiej.

Tauron Liga: Stephane Antiga ponownie trenerem DevelopResu Rzeszów!

Kilka godzin później pojawiła się za to informacja, kto będzie następcą zwolnionego trenera. W Rzeszowie ponownie zdecydowano się postawić na Stephane'a Antigę. Francuza, który m.in. w roli selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy, sięgnął po pamiętne złoto mistrzostw świata w 2014 roku.

„Informujemy, że nowym trenerem pierwszej drużyny został Stephane Antiga. Trener Antiga to postać doskonale znana kibicom naszego klubu. Prowadził zespół w latach 2019-2024, a pod jego wodzą KS DevelopRes Rzeszów sięgał po liczne sukcesy. Jego powrót to decyzja podyktowana potrzebą stabilizacji i skutecznej walki o najwyższe cele w bieżącym sezonie. Trener Antiga doskonale zna środowisko klubu i sporą część obecnego składu drużyny. Na tym etapie sezonu szybka adaptacja jest kluczowa, dlatego wybór padł na szkoleniowca, który może natychmiastowo objąć stery drużyny i skutecznie przygotować ją do decydującej części rozgrywek. Kontrakt ze Stephane'em Antigą został podpisany do końca bieżącego sezonu. Witamy ponownie w Rzeszowie i życzymy powodzenia!” – przekazano w komunikacie rzeszowskiego klubu.

Francuz zapewne spróbuje skutecznie zaatakować w grze o mistrzostwo Polski. Antiga pracując w Rzeszowie, zawsze był bardzo blisko tytułu najlepszej drużyny w kraju, ale na mecie najczęściej kończyło się na srebrnych krążkach.

„[…] nie przypominam sobie takiego sezonu, żeby Rzeszów miał skład stawiający go w roli naprawdę stuprocentowego faworyta do złota. Z trenerem Antigą dwa razy sięgnęliśmy po Superpuchar Polski, raz po Puchar Polski, dwa ćwierćfinały Ligi Mistrzyń. Łącznie pięć medali mistrzostw Polski. Jest mi bardzo przykro, że nie udało się sięgnąć po złoto Tauron Ligi, bo ten klub na to zasługuje, ale trener Antiga wykonał w Rzeszowie olbrzymią pracę, osiągając wiele sukcesów. Dla mnie nie ma tu pola do dyskusji” – zauważył w rozmowie dla „Wprost” Bartłomiej Dąbrowski, asystent Francuza za czasów wspólnej pracy w Rzeszowie.

Dodatkowo warto zauważyć, że postać Antigi łączona jest z Bogdanką LUK Lublin, czołowym zespołem PlusLigi. Francuz miałby zostać nowym trenerem drużyny z Wilfredo Leonem w składzie, od startu nowego sezonu (tj. 2025/26). Wygląda zatem na to, że doświadczony szkoleniowiec, w przeszłości wybitny siatkarz, płynnie przejdzie na Wschodzie Polski z Rzeszowa do Lublina. Ale na oficjalne potwierdzenia przyjdzie zapewne jeszcze czas po zakończeniu bieżących rozgrywek.

