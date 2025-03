Wilfredo Leon show w finale. Wielkie zwycięstwo w Lublinie!

Dla lubelskiego klubu to pierwszy finał europejskiego pucharu w swojej historii. Wielkie święto siatkówki dla Bogdanki LUK Lublin zakończyło się imponującym zwycięstwem. Klub z PlusLigi zwyciężył ze znaną włoską marką, Cucine Lube Civitanova, w czterech setach.

Nagroda MVP meczu dla Wilfredo Leona, w pełni zasłużona. Przyjmujący Bogdanki LUK i reprezentacji Polski zdobył 22 punkty, z czego aż sześć bezpośrednio z pola serwisowego.

Bogdanka LUK Lublin ograła Cucine Lube Civitanova. Co za mecz!

Środowy finał Pucharu Challenge mógł zadowolić nawet najbardziej wybrednego kibica siatkówki. Mnóstwo było jakości, ciekawych akcji i – to chyba najbardziej widoczne – siły ofensywnej po obu stronach. Było to widać, zwłaszcza spoglądając na popisy w polu serwisowym. Wspomniany Leon, mający na koncie sześć asów serwisowych, to nie jedyny człowiek godny wyróżnienia. Trzy asy dorzucił Mikołaj Sawicki, dwa Kanadyjczyk Fynnian McCarthy.

Dodatkowo bardzo mądrze grę drużyny prowadził Marcin Komenda. Rozgrywający Bogdanki LUK umiejętnie potrafił wykorzystywać zarówno atuty swojego lidera, czyli Leona, jak i nie zapominać o innych strefach, co z pewnością było dodatkowym utrudnieniem dla włoskich gości. Przykład? Kewin Sasak, atakujący, który dał bardzo mocne argumenty na prawym skrzydle – kończąc spotkanie z 16. punktami na koncie.

Kluczem do sukcesu okazał się czwarty set. Siatkarze Bogdanki LUK przez zdecydowaną większość partii musieli gonić przeciwników. Przegrywali m.in. 14:16 czy 18:21. Na mecie jednak to lubelski zespół wyprzedził włoski, wygrywając na przewagi 26:24. To wydaje się też zapowiedź tego, co może dziać się w rewanżowym starciu, już na Półwyspie Apenińskim. Siatkarze Cucine Lube na pewno będą chcieli zrewanżować się za porażkę w Lublinie. Włosi po przegranej 1:3, w rewanżu będą musieli jednak zagrać z bardzo niewielkim marginesem błędu. Dwa sety dla Bogdanki LUK mogą bowiem oznaczać zdobycie Pucharu Challenge.

Dodajmy, że w poprzednim sezonie po triumf w tych rozgrywkach sięgnął zespół Projektu Warszawa.

