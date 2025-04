Klątwa mistrzów Polski. Aż trudno uwierzyć, co się działo w finałach

Na weekend 12-13 kwietnia w Krakowie zaplanowano turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy. W stolicy Małopolski w sobotnich półfinałach spotkają się kolejno, JSW Jastrzębski Węgiel z Bogdanką LUK Lublin (g. 14:45) oraz Aluron CMC Warta Zawiercie z PGE Projektem Warszawa (g. 18:00). Na niedzielę zaplanowano mecz o puchar, początek o g. 14:45. Dodajmy, wszystkie mecze będą pokazywane na antenach Polsatu Sport oraz internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Tauron Puchar Polski: Pięć finałowych porażek z rzędu JSW Jastrzębskiego Węgla

Co ciekawe, finałowe granie będzie dobrą okazją do przełamania dla mistrzów Polski. Aż trudno w to uwierzyć, ale siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla przegrali… pięć finałów z rzędu, grając o krajowe trofeum numer 2, w hierarchii ważności.

Jastrzębianie przegrywają regularnie od sezonu 2018/19. Patent na siatkarzy JSW miała ZAKSA, czterokrotnie triumfując. W poprzedniej edycji klubu z Kędzierzyna-Koźla zabrakło w turnieju finałowym, jastrzębianie awansowali do finału, ale tym razem lepszy okazał się Aluron CMC Warta Zawiercie.

– Mam nadzieję, że będziemy grać dobrze, a rywal będzie grał słabiej od nas. Bo ktoś musi wygrać, a ktoś musi przegrać. Spodziewam się trudnego spotkania, ale siatkarsko jesteśmy mocni i mam nadzieję, że wygramy w sobotę. Znamy swoją wartość. Mam nadzieję, że będziemy mieli dużo siły w półfinale i będziemy potrafili przeciwstawić się takiej drużynie, jak Bogdanka LUK Lublin. W ostatnich meczach grali bardzo dobrze […] Na pewno w półfinale zadecyduje dyspozycja dnia – ocenił Norbert Huber na dzień przed półfinałem z Bogdanką LUK.

Faworytem spotkania z pewnością są siatkarze z Jastrzębia-Zdroju. Lubelski zespół zadziwia jednak swoją formą w kluczowych momentach sezonu. Bogdanka LUK ma już na swoim koncie zdobyty Puchar Challenge oraz historyczne wejście do najlepszej czwórki PlusLigi. W półfinale play-off Wilfredo Leon i spółka zmierzą się z… mistrzami. Tak się bowiem ułożyły drabinki, że półfinały Tauron Pucharu Polski idealnie odpowiadają tym, które za chwile będą funkcjonować w ligowym graniu.

twitter

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z rekordem. Kto wygra PP w 2025 roku?

Spoglądając na historię, najwięcej triumfów w rozgrywanych od 1932 roku zmaganiach – regularnie pojawiających się od edycji 1980/81 (z jednoroczną przerwą ze względu na pandemię COVID-19) – dziesięciokrotnie wygrywali siatkarze z Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA do minionego roku (tj. 2024) miała zresztą świetną serię pięciu wygranych (i czterech z rzędu) w sześciu edycjach, licząc od sezonu 2018/19.

Łącznie ZAKSA ma 13 medali w dorobku, dziesięć złotych i trzy srebrne. Na podium medalowej klasyfikacji PP wszech czasów są dodatkowo: drugi AZS Olsztyn (siedem złotych, pięć srebrnych) oraz Skra Bełchatów (siedem złotych, trzy srebrne).

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce znajdzie się też miejsce dla krakowskiego klubu. Jest to Hutnik Kraków, wygrywający trzykrotnie. Obecnie kibice w Tauron Arenie nie znajdą jednak „gospodarza”, a w przypadku krakowskich triumfów, mowa o dawnych czasach. Siatkarze Hutnika wygrywali w latach: 1974 (jeszcze jako Hutnik Nowa Huta), 1988 i 1990.

Czytaj też:

Tak Leo Beenhakker ograł Cristiano Ronaldo. Magiczny wieczór reprezentacji PolskiCzytaj też:

Afera po akcji Możdżonka i Mentzena. Tak zareagowali koledzy z kadry