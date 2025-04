Jurajscy Rycerze wysłali Projekt do Warszawy. Wszystko na oczach Nikoli Grbicia

W pierwszym sobotnim spotkaniu w Tauron Arenie w Krakowie JSW Jastrzębski Węgiel poradził sobie z Bogdanką LUK Lublin w trzech setach. Każda z partii kończyła się wynikiem 25:23, ale można było odnieść wrażenie, że mistrzowie Polski mieli pod kontrolą boiskowe wydarzenia. MVP spotkania wybrano Benjamina Toniuttiego, rozgrywającego i kapitana drużyny z Jastrzębia-Zdroju.

Aluron CMC Warta Zawiercie – JSW Jastrzębski Węgiel w finale Pucharu Polski

Pozostawało więc pytanie, kto dołączy do Tomasza Fornala i spółki. Okazało się, że w drugim półfinale obyło się bez niespodzianki. Obrońcy tytułu, czyli Aluron CMC Warta Zawiercie, w trzech setach rozprawili się z PGE Projektem Warszawa.

Warszawianie z partii na partię coraz bardziej naciskali drużynę trenera Michała Winiarskiego. W ostatecznym rozrachunku na niewiele się to jednak zdało. Aluron CMC Warta miał dwóch punktowych liderów – Bartosza Kwolka (w przeszłości gracz klubu z Warszawy) oraz Karola Butryna. Co ciekawe, obu siatkarzy nie znalazło się w szerokim składzie reprezentacji Polski na Ligę Narodów 2025. Nikola Grbić był rzecz jasna obecny na trybunach hali w Krakowie i mógł razem z resztą obecnych podziwiać to, jak prezentował się duet Jurajskich Rycerzy.

W niedzielę odbędzie się wielki finał Tauron PP, od godziny 14:45 Aluron CMC Warta zagra z JSW Jastrzębskim Węglem. Będzie to zatem powtórka finału z ubiegłego roku. W przypadku PP było 3:1 dla Zawiercia, w finale PlusLigi (sezon 2023/24) górą byli jastrzębianie, a w starciu o AL-KO Superpuchar 3:2 zwyciężył zespół trenera Winiarskiego. Cóż, zapowiada się mocna, siatkarska bitwa pod Wawelem.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z rekordem. Kto wygra PP w 2025 roku?

Spoglądając na historię, najwięcej triumfów w rozgrywanych od 1932 roku zmaganiach – regularnie pojawiających się od edycji 1980/81 (z jednoroczną przerwą ze względu na pandemię COVID-19) – dziesięciokrotnie wygrywali siatkarze z Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA do minionego roku (tj. 2024) miała zresztą świetną serię pięciu wygranych (i czterech z rzędu) w sześciu edycjach, licząc od sezonu 2018/19.

Łącznie ZAKSA ma 13 medali w dorobku, dziesięć złotych i trzy srebrne. Na podium medalowej klasyfikacji PP wszech czasów są dodatkowo: drugi AZS Olsztyn (siedem złotych, pięć srebrnych) oraz Skra Bełchatów (siedem złotych, trzy srebrne).

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce znajdzie się też miejsce dla krakowskiego klubu. Jest to Hutnik Kraków, wygrywający trzykrotnie. Obecnie kibice w Tauron Arenie nie znajdą jednak „gospodarza”, a w przypadku krakowskich triumfów, mowa o dawnych czasach. Siatkarze Hutnika wygrywali w latach: 1974 (jeszcze jako Hutnik Nowa Huta), 1988 i 1990.

