Rekord oficjalnie pobity! Właśnie taką siłę ma polska siatkówka

Warto przypomnieć, że poprzedni rekord to rok 2024, również przy okazji wielkiego finału Tauron Pucharu Polski. Wówczas na trybunach pojawiło się dokładnie 13 935 widzów! Tym razem jednak kibice siatkówki postanowili jeszcze podkręcić tę liczbę, wypełniając największy tego typu obiekt w Polsce.

Tauron Puchar Polski: Rekord frekwencji pobity! Świetny wynik w Krakowie

Co ciekawe, podobnie jak przed rokiem, w grze o drugie co do ważności trofeum w krajowej siatkówce mężczyzn, stanęły te same zespoły. Mowa o JSW Jastrzębskim Węglu oraz Aluronie CMC Warcie Zawiercie. Trzeba podkreślić, że pomimo faktu, że w sobotę odpadły Bogdanka LUK Lublin oraz PGE Projekt Warszawa, to w niedzielę kibice również tych klubów postanowili wziąć udział w krakowskim finale. Co zresztą podkreślił prowadzący całe wydarzenie jako spiker, dziennikarz Polsatu Sport, Marek Magiera.

Jak wyglądają rekordowe liczby? To około 15 tysięcy na trybunach (w trakcie meczu nie podano oficjalnej liczby). Na pewno wiadomo, że podczas weekendu w Tauron Arenie pojawiło się blisko 30 tysięcy kibiców siatkówki. Co tylko pokazuje, jak duży potencjał ma ta dyscyplina w Polsce.

Warto również dodać rekordowe liczby związane z samą PlusLigą, jeśli mowa o fazie zasadniczej. We wszystkich halach łącznie na trybunach pojawiło się już ponad 583 tysiące widzów. A to również rekordowe osiągnięcie w dziejach ligi zawodowej w Polsce.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z rekordem. Kto wygra PP w 2025 roku?

Spoglądając na historię, najwięcej triumfów w rozgrywanych od 1932 roku zmaganiach – regularnie pojawiających się od edycji 1980/81 (z jednoroczną przerwą ze względu na pandemię COVID-19) – dziesięciokrotnie wygrywali siatkarze z Kędzierzyna-Koźla. ZAKSA do minionego roku (tj. 2024) miała zresztą świetną serię pięciu wygranych (i czterech z rzędu) w sześciu edycjach, licząc od sezonu 2018/19.

Łącznie ZAKSA ma 13 medali w dorobku, dziesięć złotych i trzy srebrne. Na podium medalowej klasyfikacji PP wszech czasów są dodatkowo: drugi AZS Olsztyn (siedem złotych, pięć srebrnych) oraz Skra Bełchatów (siedem złotych, trzy srebrne).

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce znajdzie się też miejsce dla krakowskiego klubu. Jest to Hutnik Kraków, wygrywający trzykrotnie. Obecnie kibice w Tauron Arenie nie znajdą jednak „gospodarza”, a w przypadku krakowskich triumfów, mowa o dawnych czasach. Siatkarze Hutnika wygrywali w latach: 1974 (jeszcze jako Hutnik Nowa Huta), 1988 i 1990.

