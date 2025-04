Mistrz Polski z jasną deklaracją przed finałem. „Ileż razy można przegrywać?”

W przypadku Tauron Pucharu Polski, mamy niemal idealną powtórkę z 2024 roku. Ten sam zestaw półfinałowy, ci sami zwycięzcy i ten sam duet, który stworzył parę finałową. Tak jak w 2024 roku, ponownie w Tauron Arenie Kraków, tyle tylko, że 13 kwietnia 2025 roku, zmierzą się: JSW Jastrzębski Węgiel oraz Aluron CMC Warta Zawiercie.

Tauron Puchar Polski: Finałowa batalia w Krakowie zapowiada się wyśmienicie!

W sobotnich półfinałach nieco więcej problemów mieli siatkarze mistrzów Polski. Jastrzębianie wygrali z Bogdanką LUK Lublin 3:0, ale w każdym z setów kończyło się wynikiem 25:23, co pokazuje, jak „ciasny” był to mecz. Lubelska rewelacja sezonu, z Wilfredo Leonem na czele, próbowała wszelkich sposobów, żeby dobrać się do faworytów. Ostatecznie jednak kiedy trzeba było, mistrzowie pokazali, dlaczego są jedną z najlepszych drużyn w Polsce, ale również na całym Starym Kontynencie. Dojrzałość, kilku liderów i ostatecznie trzy wygrane sety, dające miejsce w finale.

Co ciekawe, tak jak wspominaliśmy w sobotnim tekście, JSW Jastrzębski Węgiel przegrał ostatnich pięć finałów Pucharu Polski. Ostatni triumf w tych rozgrywkach po stronie klubu z Jastrzębia-Zdroju to rok 2010. Wówczas jastrzębianie ograli 3:2 Asseco Resovię Rzeszów. Później było już tylko gorzej.

Jednym z bohaterów sobotniego półfinału z Bogdanką LUK był Jakub Popiwczak. Libero JSW Jastrzębskiego i reprezentacji Polski bardzo dobrze radził sobie z zagrywkami posyłanymi przez lubelskich rywali, dodatkowo odpowiednio dyrygując grą mistrzów Polski w defensywie. Jak „Piwko” spogląda na finałową rywalizację?

– Statystyki poprzednich finałów Tauron Pucharu Polski nie brzmią dobrze, ale to nie jest tak, że spędza mi to sen z powiek. Myślę, że czy ja, czy inni koledzy, którzy są już długo w klubie, jak Tomek Fornal, czy Ben Toniutti, już dużo wygraliśmy dla Jastrzębskiego Węgla i powiesiliśmy mnóstwo medali na naszych szyjach. W Tauron Pucharze Polski to się jeszcze nie udało, ale wierzę w to, że ileż razy można przegrywać? Nie myślimy wprawdzie w ten sposób, ale na pewno chcielibyśmy podnieść w niedzielę ten puchar do góry – przyznał po sobotnim półfinale libero JSW Jastrzębskiego Węgla.

Dodajmy, że w poprzednim sezonie skończyło się na 3:1 dla Jurajskich Rycerzy. MVP finału został wówczas wybrany środkowy Aluron CMC Warty Miłosz Zniszczoł.

Mecz JSW Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie rozpocznie się w niedzielę (tj. 13 kwietnia) o godzinie 14:45 w Tauron Arenie w Krakowie. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport 1, dodatkowo internetowo warto skorzystać z platformy Polsat Box Go.

