Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Są najnowsze wieści ws. zdrowia Polaka

Jak poważny to uraz – to jeden z najważniejszych tematów w kontekście ostatnich dni – przy wątkach związanych z Dumą Katalonii. Robert Lewandowski to najlepszy strzelec nie tylko samej Barcelony, ale też całej LaLiga. Polak jest również w grze o „Złotego Buta”. Okazuje się jednak, że sytuacja dotyczące zdrowia RL9, jest obecnie skomplikowana.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Kiedy Polak wróci do gry w Barcelonie?

Trener Barcy Hansi Flick został zapytany o zdrowie „Lewego” podczas konferencji przedmeczowej, przed kolejnym, ligowym starciem. Barcelona zagra bowiem już we wtorkowy (tj. 22 kwietnia, g. 21:30) wieczór z Mallorcą. Jedno jest pewne, w tym spotkaniu Lewandowskiego z pewnością nie będzie na boisku.

„Lewandowski? Kiedy będzie gotowy do gry i powrotu, będziemy z tego powodu szczęśliwi. W tej chwili niestety nie wiemy, ile to potrwa. I nie chcemy też nic konkretnego mówić” – powiedział dziennikarzom niemiecki szkoleniowiec.

Wiele jednak wskazuje na to, że Lewandowski wróci do gry dopiero w okolicach drugiego weekendu maja. Tym samym Barcelona będzie musiała sobie radzić bez swojego najlepszego napastnika w pięciu bądź sześciu meczach. Poza starciem z Mallorcą, w weekend (tj. sobota, 26 kwietnia) hitowy mecz przeciwko Realowi Madryt w finale Pucharu Króla. Do tego dwumecz w półfinale Ligi Mistrzów z Interem (30.04 u siebie i 6.05 w Mediolanie). Następnie ligowy mecz z Realem Valladolid (3 maja) oraz znak zapytania przy kolejnym El Clasico, tym razem w LaLiga. Z Królewskimi na swoim terenie Barcelona ma zagrać 11 maja.

Jakiej kontuzji doznał Lewandowski? To uraz ścięgna podkolanowego. Przy pozytywnym scenariuszu, powrót Polaka to około dwa-trzy tygodnie przymusowej przerwy. RL9 wielokrotnie pokazywał jednak, że jego organizm potrafi zaskakiwać na plus. Kto wie, być może w tym wypadku będzie podobnie. Choć trzeba brać pod uwagę, że mowa o mechanicznym urazie i trudno liczyć tu na znaczną czasową zmianę na plus. Zbyt duży pośpiech może bowiem w końcowym rozrachunku jeszcze pogorszyć sytuację.

