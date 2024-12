Były selekcjoner reprezentacji Polski wraca do Ekstraklasy? Miał długą przerwę

Przypomnijmy, że Jerzy Brzęczek to były selekcjoner reprezentacji Polski, w której pracował w latach 2018-21. Na to stanowisko został powołany przez ówczesnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Ten sam „Zibi” postanowił zwolnić Brzęczka przed Euro 2020, rozegranym ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 roku. Wówczas drużynę narodową przejął Portugalczyk Paulo Sousa.

Jerzy Brzęczek nowym trenerem Radomiaka? Sensacyjne wieści!

Eks-selekcjoner wrócił do pracy trenerskiej w 2022 roku, pomagając Jakubowi Błaszczykowskiemu w uratowaniu przed degradacją Wisły Kraków. Ta sztuka się jednak nie udała, Biała Gwiazda pożegnała się z Ekstraklasą, a Brzęczek ostatecznie zakończył współpracę z krakowskim klubem w październiku 2022 roku. Od tego czasu pojawia się głównie w roli eksperta w studiach telewizyjnych m.in. TVP Sport, Kanału Sportowego czy Canal+ Sport. Niewykluczone jednak, że Brzęczek wróci na karuzelę trenerską!

Takie wieści, powołując się na lokalne źródła (tj. podcast Rafała Jonczyka „Pod Gołębnikiem”), przekazuje Sport.pl. Brzęczek to podobno jeden z głównych kandydatów do objęcia stanowiska szkoleniowca Radomiaka. Klub z Radomia obecnie ma przed sobą jeszcze jedno spotkanie, zamykające ligowe rozgrywki ekstraklasowe w 2024 roku. Będzie to weekendowe starcie na wyjeździe z zamykającym tabelę Śląskiem Wrocław – pogrążonym w głębokim kryzysie, aktualnym wicemistrzu kraju.

Niewykluczone jednak, że trener Bruno Baltazar, obecny opiekun drużyny z Radomia, zimą i tak pożegna się z posadą, niezależnie od wyniku osiągniętego na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. W takim układzie to właśnie Brzęczek miałby mieć możliwość przepracowania z drużyną zimowych przygotowań oraz walki w drugiej części sezonu o lepszą pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Jeśli były selekcjoner kadry faktycznie podjąłby się pracy w Radomiu, z pewnością czekałoby go spore wyzwanie. Kibice – choć minęło już sporo czasu – mają bowiem w pamięci ostatnią, wspomnianą pracę Brzęczka w krajowej elicie. Spadek Wisły Kraków do niższej ligi, cóż, Biała Gwiazda nadal nie potrafi odwrócić karty i odzyskać miana drużyny występującej na ekstraklasowych boiskach.

