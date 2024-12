Jest decyzja ws. Igi Świątek w reprezentacji Polski. Sensacyjna zmiana!

Warto przypomnieć, że pierwsza edycja rozgrywek United Cup, miała miejsce w 2023 roku. Ten reprezentacyjne zmagania, rozgrywane na przełomie roku, w Australii, zastąpiły wcześniejszą międzynarodową rywalizację o nazwie Puchar Hopmana. Co ciekawe, w tamtych rozgrywkach kadra Polski dwukrotnie była w finale. W 2014 roku ostatecznie przegrywając (1:2) z Francją, a rok później triumfując z USA (2:1). Zwycięski duet tworzyła Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz, ogrywając Serenę Williams i Johna Isnera.

United Cup: Iga Świątek w reprezentacji Polski. Zagra z Hubertem Hurkaczem

W przypadku historii United Cup, polskiemu tenisowi również idzie całkiem przyzwoicie. Dotychczas rozegrano dwa finały, a w jednym z nich – tym ubiegłorocznym (2023/24) – wystąpiła reprezentacja Polski. Ostatecznie Iga Świątek i Hubert Hurkacz ulegli kadrze Niemiec, reprezentowanej przez Angelikę Kerber (przegrała ze Świątek), Alexa Zwieriewa (wygrał z Hurkaczem) i debel Laura Siegemund / Alexander Zwieriew (ograł duet Świątek/Hurkacz). W premierowej edycji USA w finale zmiażdżyło Italię aż 4:0.

Wiadomo już, że nie będzie zmian w kontekście składu reprezentacji Polski. O sukces w United Cup 2025 powalczą: Iga Świątek, Alicja Rosolska, Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak i Jan Zieliński.

twitter

Dawid Celt nie będzie kapitanem polskiej drużyny!

Co ciekawe, kapitanem drużyny nie będzie dobrze znany z tej roli m.in. w rozgrywkach Billie Jean King Cup, Dawid Celt. Sam zainteresowany poinformował o swojej nieobecności w rozmowie na kanale „Break Point” na YouTube. Dodatkowo nie będzie to również Agnieszka Radwańska, doświadczona w tego typu imprezach była tenisistka, prywatnie partnerka życiowa Celta. Kto będzie zatem pełnił tę kapitańską rolę? Tego, póki co, nie wiadomo.

twitter

Polska zagra w rozgrywkach grupowych United Cup 2025 w Sydney. Reprezentacja zmierzy się z Norwegią (30 grudnia) i Czechami (1 stycznia). Rywalizacja toczyć się będzie w singlu żeńskim, męskim oraz mikście.

Czytaj też:

FIFA ogłosiła gospodarzy mundialu! Pierwszy taki wybór w historiiCzytaj też:

Paweł Zagumny ostro o realiach sportu w Polsce. „Ważniejsza jest niechęć osobista”