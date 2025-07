Dział sportowy Wprost.pl w pierwszej dziesiątce. Olbrzymi wzrost w czerwcu

Z badania Mediapanel dowiadujemy się, że liderem wśród serwisów sportowych w naszym kraju pozostaje redakcja sportowa Onetu (Ringier Axel Springer Polska) z 8,26 realnych użytkowników. Daje jej to aż 27,78 proc. zasięgu. Przeciętnie jeden odwiedzający spędził na portalu 17 minut i 39 sekund.

Drugie miejsce zajęła redakcja Sport.pl (część Gazeta.pl) z 6,81 mln. Dało jej to 22,92 proc. zasięgu. Na trzeciej pozycji uplasowała się Sportowa Interia, która miała 6,2 mln użytkowników oraz 20,97 proc. zasięgu.

Ogromny wzrost użytkowników w sportowym Wprost.pl

Największym wzrostem miesiąc do miesiąca mógł pochwalić się dział sportowy Wprost.pl. Ze 138 tysięcy użytkowników w maju skoczył do 2,06 mln w czerwcu. Tym samym zameldował się w pierwszej dziesiątce największych serwisów sportowych w kraju. Portal Wirtualnemedia.pl zauważył, że jest to wzrost aż o 1395 proc. w okresie miesiąca.

W tym samym okresie Sport.pl urósł o 1,76 miliona, a serwisy sportowe Onetu (w tym Przegląd Sportowy) 1,37 miliona. Wirtualna Polska (w tym Sportowe Fakty) zyskała 625 tys. użytkowników, a TVP 478 tysięcy.

Z kolei największy spadek użytkowników odnotował serwis Flashscore. Ten sam serwis jest jednak liderem, jeżeli chodzi o długość przyciągania internautów. Zostają oni na portalu na średnio 59 minut i 2 sekundy. Kolejne w tej statystyce sportowe TVP to 37 minut i 14 sekund, a WP.pl 24 minuty i 57 sekund.

