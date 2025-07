Nikola Grbić dokonał wyboru. Taka reprezentacja Polski powalczy w finałach

Reprezentacja Polski na piątym miejscu w tabeli zakończyła fazę interkontynentalną w tegorocznej Lidze Narodów. To spowodowało, że wicemistrzowie olimpijscy zagrają w ćwierćfinale z Japończykami. Mecz o wejście do czołowej „czwórki” już w najbliższy czwartek (tj. 31 lipca). Polscy kibice muszą pamiętać, że ze względu na miejsce rozgrywania turnieju finałowego VNL 2025 – chińskie Ningbo Beilun – godziny meczów Polaków będą dosyć nietypowe, jak na naszą strefę czasową.

Liga Narodów: Nikola Grbić wybrał skład meczowy reprezentacji Polski

Ćwierćfinał Polska – Japonia rozpocznie się o godzinie 13:00 polskiego czasu. Kogo na to wyzwanie delegował do kadry meczowej trener Nikola Grbić? Jedynym z „piętnastki”, którą zabrał do Chin serbski trener Polaków, a nie załapał się do kadry czternastu, jest środkowy Mateusz Poręba. Trener Grbić zdecydował się zatem na wpisanie w protokół meczowy aż pięciu przyjmujących i tylko trzech środkowych.

Co, patrząc na praktyki selekcjonera Polaków, nie jest wielką niespodzianką.

– Myślę, że Artur może nam dać zagrywkę, „Benji” może nam dać przyjęcie, „Semen” może nam dać wszystko, czyli grać, zagrywać, przyjmować. I dlatego taka jest decyzja. Nie powiem, że będziemy, ale możemy korzystać z każdego zawodnika w tym jednym meczu. Potem ja nie wiem, co będzie na ewentualną sobotę. Ale teraz decyzja jest taka – analizował sytuację kadrową trener wicemistrzów olimpijskich.

Jaki jest zatem meczowy skład Polaków? Rozegranie to Marcin Komenda i Jan Firlej. Na przyjęciu kwintet: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk i Bartosz Bednorz. Środek siatki: Jakub Kochanowski (kapitan), Jakub Nowak i Szymon Jakubiszak. Atakujący to Kewin Sasak i Bartłomiej Bołądź. I na libero duet Jakub Popiwczak oraz Maksymilian Granieczny.

twitter

A w jakiej formie są Polacy?

– Jesteśmy w dobrym momencie. To zwycięstwo z Francją dało nam dużo pewności siebie. To było bardzo ważne, zwłaszcza po wcześniejszej porażce z Bułgarią, która postawiła nas w trudnej sytuacji. Myślę, że dobra gra jest najważniejsza, potem oczywiście nie mieliśmy okazji już do występu. Są dobre rzeczy, które mogą nam pomóc, żeby być spokojnymi i żeby grać swoją najlepszą siatkówkę. Mam nadzieję, że zagramy nasz najlepszy mecz – podsumował trener Grbić prosto z Chin.

Turniej finałowy VNL 2025 siatkarzy (Ningbo Beilun, 30 lipca – 3 sierpnia)

Środa (30 lipca)

Włochy – Kuba (g. 9:00)



Brazylia – Chiny (13:00)



Czwartek (31 lipca)

Francja – Słowenia (9:00)



Japonia – Polska (13:00)

Sobota (2 sierpnia)

Półfinał nr 1 (9:00)



Półfinał nr 2 (13:00)

Niedziela (3 sierpnia)

Mecz o 3. miejsce (9:00)



Finał (13:00)

Wszystkie mecze turnieju finałowego VNL 2025 siatkarek będą pokazywane na antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze reprezentacji Polski znajdą się w ramówce otwartego kanału Polsatu. Internetowo transmisje znajdą się na platformie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka szczerze o kontuzji. „I tyle mi na ten moment pozostało”Czytaj też:

Sukcesy z Igą Świątek, a teraz konkurencja? Głośny ruch w świecie tenisa