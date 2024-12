Zbigniew Boniek wbił szpilkę Michałowi Probierzowi. To odbiło się szerokim echem

Finlandia, Litwa, Malta i przegrany z duetu Hiszpania – Holandia. To grupowi rywale kadry Polski w grze o mundial 2026. Co na to Zbigniew Boniek?

„Zibi” zgodnie z tradycją zabiera głos w sprawach dotyczącej polskiej piłki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Rzecz jasna to nie jedyne miejsce, gdzie udziela się legendarny były piłkarz reprezentacji, medalista MŚ 1982. Ale wpisy Zbigniewa Bońka niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zbigniew Boniek mocno w stronę selekcjonera Michała Probierza Reprezentacja Polski zaliczyła całkiem udane losowanie grup eliminacyjnych do MŚ 2026. Biało-Czerwoni zagrają z Finlandią, Litwą, Maltą oraz przegranym z pary Hiszpania – Holandia, w ramach 1/4 Ligi Narodów UEFA. Na antenie Meczyki.pl, kilka zdań prosto z centrali FIFA w Zurychu zabrał selekcjoner Michał Probierz. Jak sam stwierdził, dla niego nie ma znaczenia, czy w ostatecznym rozrachunku Polacy zagrają z Hiszpanią, czy Holandią. Na reakcję ze strony Bońka nie trzeba było długo czekać. „Ale dla nas ma drogi Trenerze… Granie z Hiszpanią to coś innego niż granie przeciwko Holandii. Jak Trener tego nie rozróżnia, to trochę mnie to martwi…” – napisał w swoim stylu były prezes PZPN, obecnie wiceprezydent UEFA. twitter Nie jest tajemnicą, że kontekście pracy Probierza w roli selekcjonera seniorskiej kadry Polski, na linii trenera z „Zibi”, mocno iskrzy. Nie jest to otwarty konflikt, w końcu obaj panowie współpracowali ze sobą w przeszłości, ale wyczuwalne są tego typu szpilki, pojawiające się w przestrzeni publicznej. XXIII MŚ w piłce nożnej. Mundial odbędzie się aż w trzech krajach! FIFA w ostatnich latach mocno zaskakuje swoim wyborami, jeśli mowa o krajach gospodarzach kolejnych mistrzostw świata. Po „zimowym” mundialu w Katarze z 2022 roku, cztery lata później impreza odbędzie się ponownie na innym kontynencie. Tym razem będzie to tercet: Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. To będzie pierwszy taki turniej MŚ, który zostanie zorganizowany aż w trzech państwach. Dodatkowo warto zauważyć, że zmianie ulegnie formuła rozgrywek. Znów po raz pierwszy w turnieju finałowym wystąpi aż 48 reprezentacji. Dotychczas na mundial jechało maksymalnie 32 reprezentacje. Otwarcie nastąpi 11 czerwca w Meksyku, a zamknięcie 19 lipca w Nowym Jorku/New Jersey. Łącznie odbędą się aż 104 mecze. Łącznie 16 stadionów w 16 miastach. Czytaj też:

