Julia Szeremeta wróciła w wielkim stylu. Polka rozbiła w ringu Niemkę!

Jeśli ktoś zastanawiał się, jak wpłynie nieco dłuższa przerwa bez oficjalnej walki na Julię Szeremetę, w piątkowy wieczór dostał odpowiedź. Wicemistrzyni olimpijska w wielki stylu powróciła do rywalizacji, pokazując to, co można było zaobserwować m.in. podczas olimpijskiej próby w stolicy Francji. Czyli pięściarstwo w najlepszym wydaniu.

Julia Szeremeta wygrała walkę na Suzuki Boxing Night!

Mająca 21 lat polska pięściarka była największą gwiazdą podczas gali w Lublinie. Miejscowi kibice zacierali ręce na możliwość zobaczenia w akcji swojej ulubienicy, dziewczyny właśnie z tego miasta, po wschodniej stronie Polski.

W walce wieczoru Szeremeta zmierzyła się z Niemką Leną Marie Büchner. Przeciwniczka Polki na turnieju olimpijskim nie miała okazji się zaprezentować, przegrywając wcześniejsze kwalifikacje do igrzysk. Wiadomo było jednak, że niemiecka pięściarka chce pokazać solidny boks, z którego jest znana.

Czy ta sztuka się udała? Z pewnością Büchner nie można odmówić ambicji. Na dystansie trzech rund Szeremeta była wyraźnie lepsza, kilkukrotnie mocno naruszając Niemkę, swoimi celnymi ciosami. W walce z wicemistrzynią olimpijską Büchner wytrzymała jednak pełen dystans. Ostatecznie Szeremeta wygrała jednogłośną decyzją sędziów na punkty.

Co niezwykle istotne, polska pięściarka pokazała, że ma w sobie naprawdę ogromny potencjał do stawiania kolejnych, coraz pewniejszych kroków. Ważne jednak, żeby w nadchodzących miesiącach i latach kariery – podejmowała słuszne decyzje sportowe. Tego typu talent w polskich sportach walki, nie zdarza się bowiem zbyt często.

Medal olimpijski po 32 latach dla polskiego pięściarstwa

Warto przypomnieć, że Szeremeta, stając na podium podczas igrzysk w Paryżu, przełamała wieloletni impas medalowy reprezentacji Polski. Zanim Polka sięgnęła po krążek olimpijski – pierwszy w kobiecym pięściarstwie – kibice musieli czekać na takowy aż 32 lata.

Ostatnim medalistą był Wojciech Bartnik, który podczas igrzysk w Barcelonie (1992) zdobył brązowy medal. Miejsce w finale i ostateczna porażka Szeremety z Lin Yu Ting z Chińskiego Tajpej, dała Polce wicemistrzostwo olimpijskie.