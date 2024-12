Poważna operacja wicemistrza olimpijskiego. Wpis siatkarza prosto ze szpitala

Swój ostatni występ w sezonie 2024/25 Paweł Zatorski zaliczył podczas wyjazdowego starcia z Nowak-Mosty MKS Będzin. Asseco Resovia Rzeszów zwyciężyła 3:1, a doświadczony libero pojawił się na boisku dosłownie na chwilę, żeby wypełnić wymagania regulaminowe, związane z późniejszym tzw. transferem medycznym.

Paweł Zatorski już po operacji. Dobre wieści od wicemistrza olimpijskiego

Podczas turnieju olimpijskiego libero Polaków doznał urazu w trakcie półfinałowego thrillera z Amerykanami (3:2). Polacy ostatecznie wywalczyli przepustkę do finału, a Zatorski zdołał zagrać zarówno na dystansie całego spotkania z USA, jak i podjąć wyzwanie w grze o złoto, przeciwko Francuzom (0:3).

Nie było jednak tajemnicą, że Zatorski finał olimpijski zagrał na mocnej blokadzie, która co prawda uśmierzyła ból, ale nie sprawiła, że stan zdrowotny doświadczonego libero się poprawił. Polak zdołał jednak po igrzyskach wrócić do gry, już w klubowym wydaniu, zaliczając kolejne występy w barwach Asseco Resovii Rzeszów. Niestety, o ile na turnieju olimpijskim Zatorski miał problem z barkiem, teraz odezwało się kontuzjowane biodro. Czyli problem, z którym „Zati” walczył jeszcze przed wyjazdem do Paryża.

W piątek (tj. 13 grudnia) Zatorski przeszedł operację. Po zakończonym, udanym zabiegu, podzielił się informacjami z kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– Żyję i mam się całkiem nieźle. Dopiero przed chwilką mnie wybudzili, ale wiedząc, ilu ludzi wziąć we mnie wierzy, praktycznie już teraz chciałbym wejść na boisko. Dziękuję za ogrom wsparcia kierowany w moją stronę – napisał na Instagramie wicemistrz olimpijski.

PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów oficjalnie z nowym libero

Zatorskiego czeka spokojny powrót do zdrowia. W Rzeszowie trzeba był znaleźć jednak zastępstwo, a dokładniej wsparcie dla Michała Potery – jedynego libero w kadrze zespołu – pod nieobecność Zatorskiego. Asseco Resovia poinformowała, że w miejsce „Zatiego” zakontraktowała Dawida Ogórka.

Doświadczony libero ma wesprzeć drużynę, dzięki czemu normalnie – w pełnym zestawie osobowym – mogą odbywać się jednostki treningowe, ale też same wyzwania o punkty, czy to w PlusLidze, czy europejskich pucharach.

