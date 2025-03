Reprezentacja Polski siatkarzy wkracza do gry! PZPS oficjalnie to potwierdził

Początek rozgrywek reprezentacyjnych to coś, na co czeka wiele kibiców siatkówki. Klubowe granie zakończy się Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w dniach 16-18 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Dziesięć dni później do gry w pierwszym oficjalnym meczu wkroczy reprezentacja Polski siatkarzy.

Silesia Cup potwierdzony przez PZPS. Kiedy zagrają siatkarze reprezentacji Polski?

Turniejem, który rozpocznie sezon dla wicemistrzów olimpijskich (2024) i mistrzów Europy (2023), będą zmagania katowicko-gliwickie. Polacy wezmą udział w Silesia Cup, który zaplanowano w dniach 28-31 maja. Polska zagra w Katowicach z Ukrainą oraz dwa mecze w Gliwicach, przeciwko Bułgarii i Niemcom.

Ten ostatni rywal z powodzeniem jest prowadzony przez polskiego trenera Michała Winiarskiego.

Terminarz Silesia Cup (28-31 maja 2025)

Katowice, Spodek

28.05: Bułgaria – Niemcy (16:00), Polska – Ukraina (19:00)

Gliwice, PreZero Arena

30.05: Polska – Bułgaria (17:00), Niemcy – Ukraina (20:00)



31.05: Bułgaria – Ukraina (17:00), Polska – Niemcy (20:00)

Bilety na Silesia Cup zostaną wprowadzone do sprzedaży 8 kwietnia. Będzie je można kupić za pośrednictwem platformy internetowej ebilet.pl.

Zaskakujące decyzje Nikoli Grbicia przy powołaniach na VNL 2025

Spore zamieszanie wywołały wybory, których dokonał selekcjoner reprezentacji Polski, patrząc na kadrę wskazaną na rozgrywki Ligi Narodów.

W reprezentacyjnych barwach zabrakło bowiem: Pawła Zatorskiego, Mateusza Bieńka, Łukasza Kaczmarka czy Marcina Janusza. W każdym przypadku mowa o wicemistrzach olimpijskich z ubiegłorocznych igrzysk w Paryżu. Nie ma również bardzo solidnych w wydaniu PlusLigi – Bartosza Kwolka i Karola Butryna – czyli ważnego duetu w szeregach wicemistrzów Polski, Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Po stronie tych, którzy pojawili się w zespole, można wspomnieć kilka istotnych nazwisk: atakujący Aleksiej Nasewicz i Kewin Sasak, powrót przyjmującego Rafała Szymury, rozgrywający Łukasz Kozub i Kajetan Kubicki, środkowi Jakub Nowak (z pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki), Mateusz Nowak i Jordan Zaleszczyk czy libero Mateusz Czunkiewicz i Maksymilian Granieczny.

Warto również dodać, że obecny na liście jest kapitan Bartosz Kurek.

W sezonie 2025 reprezentacja Polski siatkarzy rywalizować będzie m.in. w mistrzostwach świata, gdzie Polacy będą bronić tytułu wicemistrzowskiego. Gospodarzem turnieju będą Filipiny, odbędą się w dniach 12-28 września.

Nie jest wykluczone, że w przypadku w/w dojdzie do kilku korekt, wykonanych przez Nikolę Grbicia.

