Fabian Drzyzga zdradził, gdzie zagra w nowym sezonie. Dwukrotny mistrz świata wybrał

Choć pierwsze siatkarskie kroki Fabian Drzyzga stawiał w Olsztynie i Warszawie, jeszcze na poziomie młodzieżowym, a seniorsko w Częstochowie, to z… Rzeszowem rozgrywający jest najmocniej kojarzony. Sezon 2024/25 doświadczony siatkarz zaliczył jednak poza PlusLigą. Czy jest szansa na powrót Drzyzgi do Polski?

Fabian Drzyzga wyjaśnił, gdzie zagra w nowym sezonie

Powrotu do PlusLigi wykluczyć nie można, ale z pewnością nie będzie to sezon 2025/26. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o łączeniu Drzyzgi oraz Michała Kubiaka z PSG Stalą Nysa. Ostatecznie z transferu dwójki mistrzów świata nic nie będzie. Po pierwsze, Kubiak obecnie wybrał kierunek Wietnamu – a następnie zapewne ponownie będzie szukał wersji grania zagranicznego. A po drugie, klub z Nysy z hukiem spadł z PlusLigi, a trudno sobie wyobrazić, żeby siatkarze z takimi nazwiskami mieli ochotę grać w pierwszoligowych realiach. Nazwiska Drzyzgi i Kubiaka nie były też łączone z innymi polskimi klubami, więc sprawa wydaje się być wyjaśniona – w kontekście powrotu do PlusLigi.

Były rozgrywający reprezentacji Polski i m.in. Asseco Resovii Rzeszów, był gościem programu „Siatkówka Bez Granic” na kanale Siatkarskich Lig na YouTube. Siatkarz zdradził, co z jego klubową przyszłością.

– Nie wiem, czy to jest jakaś tajemnica, chyba nie, chyba już gdzieś to mówiłem. Zostaję w Turcji na kolejny sezon. Przedłużyłem kontrakt w Fenerbahce. Zostaję jeszcze rok za granicą. My siatkarze mamy tak, że te okres transferowy, oczywiście mówię o większości zawodników, a nie o gwiazdach, zaczyna się na przełomie roku, czyli grudzień-styczeń. Wtedy zaczynają się rozmowy z zawodnikami. My wiemy dużo szybciej, na pewno niż dziennikarze, choć oni wiedzą też bardzo dużo, nie do końca wiem skąd (śmiech). Ja nie zamykam jednak swoich dróg ani w kontekście zagranicznym, ale też powrotu do Polski. Jestem otwarty na wszystko, nigdzie sobie mostów raczej nie spaliłem. Ale co przyniesie przyszłość? To jest sport. Tu nawet dwa miesiące to jest tak długi okres, że ciężko coś przewidzieć – powiedział Drzyzga.

Warto dodać, że w nowym sezonie w lidze tureckiej ma się zameldować Tomasz Fornal. Gwiazda JSW Jastrzębskiego Węgla według medialnych doniesień ma zostać siatkarzem Ziraatu Bank Ankara. Z ligą turecką łączony jest również inny przyjmujący reprezentacji Polski, również wicemistrz olimpijski – Aleksander Śliwka.

