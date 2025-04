Marcin Janusz w obliczu kontuzji Bartosza Kurka. „Musimy mieć wiele pretensji do siebie”

Kto spodziewał się wyrównanego, emocjonującego starcia, musiał być we wtorkowy wieczór mocno rozczarowany. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do meczu bez kontuzjowanego Bartosza Kurka. Lider zespołu doznał urazu pleców, który wykluczył go z gry w dniu meczu, podczas porannego rozruchu. Nie zmienia to jednak faktu, że ZAKSA całościowo dała się stłamsić Bogdance LUK Lublin i to na swoim terenie.

PlusLiga: Marcin Janusz po porażce ZAKSY z Bogdanką LUK w ćwierćfinale

Mecz zakończył się po 91 minutach. Bogdanka LUK po porażce u siebie 1:3, tym razem triumfowała 3:0. MVP meczu wybrano lidera lubelskiego zespołu Wilfredo Leona. Przyjmujący Bogdanki LUK i reprezentacji Polski zdobył łącznie 21 punktów, będąc najlepiej punktującym graczem spotkania. Warto również docenić to, jak grę poprowadził Marcin Komenda. Kapitan i rozgrywający Bogdanki LUK umiejętnie wykorzystywał nadarzające się okazje, co rusz to zaskakując rywali po drugiej stronie siatki.

A co do kapitanów, brak Kurka z pewnością był odczuwalny, ale zastępujący „Kurasia” Mateusz Rećko, z pewnością nie zawiódł. Atakujący nieprzypadkowo był najlepiej punktującym graczem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, kończąc mecz z dorobkiem 18 punktów. Problem w tym, z perspektywy gospodarzy, że nie miał on wsparcia wsród kolegów.

– Na pewno zareagowali odpowiednio. Tak jak dobra drużyna powinna reagować po porażce i to im trzeba oddać. I przyznać, że byli dzisiaj zdecydowanie lepsi – ocenił grę Bogdanki LUK Marcin Janusz, rozgrywający ZAKSY, dodając: – My musimy mieć wiele pretensji do siebie. Oczywiście, dzisiaj brak był Bartka, ale Mateusz dźwignął, zagrał dobrze, czyli tak, jak przyzwyczaił do tego w całym sezonie. Ale my gdzieś jako drużyna męczyliśmy się dosyć mocno ze swoją grą i nie było takiego ognia, jaki był w Lublinie. Mamy nadzieję, że to wróci i tak jak tam niczego nie wygraliśmy, tak tutaj niczego nie przegraliśmy. Wszystko jest otwarte. Wiemy, że potrafimy z nimi wygrać na ich terenie. Ten mecz będzie kluczowy. Wierzę, że się dobrze przygotujemy i w zdrowiu do niego przystąpimy, a wtedy wszystko jest otwarte – powiedział Janusz po wtorkowym ćwierćfinale, gdzie pod nieobecność Kurka pełnił rolę kapitana ZAKSY.

Decydujący mecz o awansie do półfinału PlusLigi zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę (tj. 6 kwietnia) w Lublinie. Bogdanka LUK wraca na swój teren ze względu na to, że była na czwartym, a ZAKSA – na piątym miejscu – po fazie zasadniczej.

Początek spotkania Bogdanka LUK Lublin – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle o godzinie 14:45. Transmisja w Polsacie Sport 1, a internetowo m.in. za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Zwycięzca tej pary zagra w półfinale PlusLigi z JSW Jastrzębskim Węglem. Mistrzowie Polski we wtorek zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki sezonu, po tie-breaku ogrywając na wyjeździe Steam Hemarpol Norwid Częstochowa.

