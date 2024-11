Były reprezentant Polski Tomasz Kłos zatrzymany. W akcji CBA

Tomasz Kłos to były reprezentant Polski w piłce nożnej. Informację o jego zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne podał dziennikarz programu „19:30” Marek Smółka.

Tomasz Kłos zatrzymany przez CBA

Doniesienie przekazane przez dziennikarza TVP Info w rozmowie z portalem potwierdzić miał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Nieoficjalnie Marek Smółka miał dowiedzieć się także, że zatrzymanie byłego piłkarza jest częścią większej sprawy i miało związek z nieprawidłowościami w rozliczaniu podatku VAT.

W chwili publikacji tekstu nie było jeszcze wniosku o tymczasowe aresztowanie. Nie wykluczono jednak zastosowania tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych.

Tomasz Kłos w Klubie Wybitnego Reprezentanta



Tomasz Kłos w swojej karierze występował głównie na pozycji środkowego obrońcy. Polskę reprezentował w latach 1998-2006 i brał udział w Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta. W ostatnim czasie występował w roli eksperta w TVP Sport.

Swoją karierę piłkarską Kłos zaczynał w Borucie Zgierz. Od 1995 do 1998 roku grał w ŁKS-ie Łódź, do którego wrócił pod koniec kariery. Był też trenerem tej drużyny w latach 2008-2012. W latach 1998-2003 grał za granicą, najpierw we francuskim Aj Auxerre, następnie w 1. FC Koeln. Między 2004 i 2006 rokiem występował w barwach Wisły Kraków.

