Polski sport jest kobietą. Kontrowersje wokół Gali Mistrzów Sportu

Czołowa trójka 90. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”? Wydaje się, że z jednym, sporym zaskoczeniem. Mianowicie zabrakło Igi Świątek, wielkoszlemowej mistrzyni, która wygrała w 2024 roku po raz kolejny m.in. turniej na kortach im. Rolanda Garrosa, do tego dokładając historyczny – pierwszy medal olimpijski dla Polski w tenisie.

Gala Mistrzów Sportu: Aleksandra Mirosław najlepsza, rozczarowanie z Igą Świątek

Okazuje się jednak, że to nie było wystarczające, żeby Świątek mogła triumfować po raz trzeci z rzędu, mając na swoim koncie triumfy w 2022 i 2023 roku. Zwyciężczyni, jedyna polska mistrzyni olimpijska z IO 2024, zasłużyła na swój triumf.

Wydaje się, że Aleksandra Mirosław po prostu nie mogła już zrobić nic więcej, w kontekście tego, co osiągnęła podczas startu w Paryżu. Poza tytułem mistrzyni olimpijskiej, uprawiająca wspinaczkę sportową, Polka dołożyła również m.in. kolejne, maksymalnie wyśrubowane, rekordy świata.

Najlepsza dziesiątka 90. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego”

1. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)



2. Natalia Bukowiecka (lekkoatletyka)



3. Wilfredo Leon (siatkówka)



4. Iga Świątek (tenis)



5. Bartosz Zmarzlik (żużel)



6. Daria Pikulik (kolarstwo)



7. Julia Szeremeta (boks)



8. Robert Lewandowski (piłka nożna)



9. Klaudia Zwolińska (kajakarstwo górskie)



10. Ksawery Masiuk (pływanie)

W trójce znalazła się również Natalia Bukowiecka, dawniej Kaczmarek, czyli brązowa medalistka IO 2024 w biegu na 400 metrów. Jedyna na podium lekkoatletycznym z Polski w stolicy Francji. Podium uzupełnił Wilfredo Leon, siatkarz reprezentacji i Bogdanki LUK Lublin. Wicemistrz olimpijski, wielka postać w kontekście siatkarskiego świata na przestrzeni wielu lat. Świątek ostatecznie zajęła czwarte miejsce.

twitter

Co do siatkówki, kadra Polski pod batutą trenera Nikoli Grbicia, została wybrana najlepszą drużyną 2024 roku. Trener roku? Mateusz Mirosław (trener Aleksandry Mirosław). W kategorii sport bez barier triumfowały: reprezentacja Polski kobiet w ampfutbolu, reprezentacja Polski mężczyzn w ampfutbolu oraz drużyna ampfutbolu Wisły Kraków. Superczempiona otrzymał za to Wojciech Fortuna, legenda skoków narciarskich.

Sportowym wydarzeniem roku wybrano lekkoatletyczny Memoriał Kamili Skolimowskiej, po raz kolejny z sukcesem rozegrany na Stadionie Śląskim. Sportowa inspiracja roku? Paralimpijska reprezentacja Polski.

Czytaj też:

W wieku 45 lat zdobył nagrodę MVP. Historyczny mecz w PlusLidze!Czytaj też:

Cezary Kulesza ma mocnego kontrkandydata w wyborach PZPN. „Policzyłem szable”