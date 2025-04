Świat sportu w żałobie po śmierci papieża. Odwołano ważne mecze

Papież Franciszek nie żyje - ta smutna wiadomość została przekazana przez Watykan w Wielkanocny Poniedziałek.

Papież Franciszek nie żyje. Serie A reaguje

W ramach okazania szacunku po śmierci papieża, władze Włoskiej Federacji Piłkarskiej oraz Serie A podjęły decyzję o przełożeniu na inny termin wszystkich meczów, które zostały zaplanowane na 21 kwietnia.

Chodzi zarówno o spotkania Serie A m.in Juventus-Parma czy Torino – Udinese, jak i młodzieżowe rozgrywki Primavera 1 czy mecze w ramach najniższych klas oraz lig amatorskich.

– Włoska piłka nożna łączy się w bólu z milionem ludzi po śmierci papieża. Franciszek był doskonałym przykładem chrześcijańskiej miłości. Pokazywał również wiernym, jak godnie znosić cierpienie. Jego ogromne wsparcie i duchowa bliskość z prześladowanymi i biednymi z całego świata była rodzajem kompasu dla wiernych – stwierdził Gabriele Gravina, szef Federazione Italiana Giuoco Calcio. – Sport od zawsze był w jego sercu. Dla nas na zawsze pozostanie pasjonatem futbolu – dodał w rozmowie z „Corriere della Sera”.

Papież Franciszek nie żyje. Co z meczami Ekstraklasy?

W Wielkanocny Poniedziałek zaplanowano także pięć meczów w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy m.in. Legia Warszawa – Lechia Gdańsk czy Lech Poznań – Cracovia. Władze polskiej ligi zdecydowały, że spotkania zostaną rozegrane normalnie, jednak poprzedzi je minuta ciszy.

Papież Franciszek był miłośnikiem futbolu

Jorge Mario Bergoglio nigdy nie ukrywał swojego zamiłowania do sportu, w szczególności do piłki nożnej. – Jako dzieci graliśmy w piłkę nożną zrobioną ze szmat. Doświadczaliśmy wówczas niezwykłego poczucia braterstwa. Na boisku byliśmy przeciwnikami, ale nigdy wrogami – podkreślał na łamach „Corriere dello Sport”.

W późniejszych latach duchowny gorąco wspierał piłkarski Atletico San Lorenzo de Almagro z dzielnicy Flores w Buenos Aires. W 2008 roku otrzymał tytuł honorowego członka drużyny i nawet jako papież miał regularnie opłacać klubowe składki.

Papież Franciszek spotkał się z Robertem Lewandowskim

W trakcie pontyfikatu u Franciszka gościło wielu sportowców. Na audiencji kilkukrotnie pojawiali się m.in. jego rodak z Argentyny – Diego Armando Maradona czy też szwedzki napastnik Zlatan Ibrahimović.

Z kolei w 2014 roku papież przyjął na prywatnej audiencji w Watykanie Roberta Lewandowskiego. – Po ślubie z Anią byliśmy razem na prywatnej audiencji i to było wtedy bardzo duże przeżycie. Wiedziałem jak to wygląda. Weszliśmy do jednej z komnat watykańskich właściwie na piętnaście minut – wspominał kapitan polskiej reprezentacji w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

– To było miłe spotkanie, ale bardzo krótkie. Wręczyliśmy papieżowi Franciszkowi koszulkę Bayernu, była szansa na uścisk dłoni i to wszystko – dodawał.

