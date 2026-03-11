Kibice na to właśnie czekali. Nowe wieści ws. reprezentanta Polski

Niedawno publikowaliśmy wywiad z trenerem Biało-Czerwonych. Dziennikarz Maciej Piasecki zadał pytanie selekcjonerowi o pomocnika Futebol Clube do Porto – czy zostanie powołany?

– W kontekście Pietuszewskiego, takie pytania i sugestie często pojawiają się o różnych zawodnikach i w różnych momentach. Dzisiaj on jest wzięty na tapet, wcześniej byli inni, o których teraz już się nie mówi. Wszystko w zależności od tego, jaką dyspozycję prezentowali. Natomiast ja tak szybko się nie podniecam, że ktoś ma kilka meczów dobrych, pół rundy, czy nawet pół roku. I od razu musi grać w reprezentacji Polski? W moim przekonaniu tak to nie działa – zaznaczał w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”. Jak jednak dodał – „z drugiej strony, jeśli wybór nie jest nie wiadomo jak duży, to często trzeba sięgać po zawodników, którzy w danym momencie są w odpowiedniej dyspozycji i mogą pomóc reprezentacji”. – Więc trzeba umieć zachować równowagę w podejmowaniu decyzji – podkreślał.

Tymczasem redakcja dziennika „Przegląd Sportowy” podała nowe wieści w sprawie 17-latka.

Nowe informacje ws. Oskara Pietuszewskiego

Z ustaleń gazety wynika, że młody piłkarz „znalazł się w szerokiej kadrze na marcowe mecze reprezentacji Polski”.

Ale to nie wszystko. Zacznijmy od wyczynu Pietuszewskiego – chodzi konkretnie o jego „taniec” w polu karnym Sport Lisboa e Benfica (nawiasem wspominajac – FC Porto zremisowało z SL Benficą 2:2 w dniu 8 marca, czyli w niedzielę) – jak określiła zachowanie pomocnika redakcja stacji Eleven Sports. Kibice byli zaskoczeni. Możliwe, że świetna forma piłkarza skłoni także samego Urbaniaka do podjęcia decyzji o powołaniu 17-latka.

„PS” przypomniał, że w piątek (20 marca) ogłoszony zostanie ostatecznie skład na mecz reprezentacji, który odbędzie się w trzecim miesiącu 2026 roku. Redakcja zwróciła uwagę, że dwa tygodnie wcześniej upłynął termin zgłoszenia szerokiej kadry. „Według naszych informacji skrzydłowy Porto znalazł się w tym gronie” – twierdzą dziennikarze.

