Michael Schumacher pokazał się publicznie? Nowe informacje rozpaliły kibiców

Z Michaelem Schumacherem nie ma kontaktu od czasu wypadku na nartach z końca 2013 roku. Rodzina siedmiokrotnego mistrza świata F1 skrupulatnie strzeże go przed światem zewnętrznym. Choć od czasu do czasu pojawiają się kolejne spekulacje nt. jego zdrowia, to żona kierowcy niczego nie komentuje. Co więcej, często wchodziła z mediami na ścieżkę prawną.

Nowe informacje nt. stanu Michaela Schumachera

Informacje na temat zdrowia Schumachera trzeba czerpać ze szczątkowych wypowiedzi osób, które miały z nimi kontakt. W dokumencie „Drive to Survive” Mick Schumacher, syn legendy, stwierdził, że chętnie porozmawiałby z ojcem, gdyby mógł. Dało to wszystkim do myślenia, że Niemiec znajduje się w stanie, w którym nie może normalnie rozmawiać.

Według najnowszych doniesień Michael Schumacher miał pojawić na Majorce się na ślubie córki, Giny. Goście mieli zdeponować telefony, a także podpisać klauzulę poufności. Rodzina w ten sposób chciała zapewnić maksimum prywatności swojemu bliskiemu. Według wypowiedzi Elisabetty Gregoraci, byłej żony Flavio Briatore (byłego współpracownika Schumachera z lat 90.), Niemiec komunikuje się z otoczeniem za pomocą oczu.

– Tylko trzy osoby mogą odwiedzać Michaela i wiem, kim są. Rodzina Schumacherów celowo przeprowadziła się do Hiszpanii, a żona Michaela zamieniła rezydencję na Majorce w szpital – stwierdziła Gregoraci w rozmowie z „Daily Mirror”.

Legendarna rodzina w świecie Formuły 1

Michael Schumacher to siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1. Jego brat Ralf, niedawno dokonał coming out. On także przed laty ścigał się w „królowej motorsportu”, podobnie jak syn Michaela, Mick. Ten ostatni obecnie rywalizuje w serii FIA World Endurance Championship, będąc kierowcą rezerwowym teamu Mercedes.

