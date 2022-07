Dramatyczne sceny na trasie Tour de France. Wyścig został przerwany

We wtorek, 12 lipca odbył się 10. etap tegorocznego Tour de France. Kolarze rywalizowali u podnóża Alp na odcinku z Morzine do Megeve. Nagle, na około 40 kilometrów od mety doszło do niecodziennego zdarzenia. Grupa aktywistów postanowiła wejść na trasę wyścigu, przez co rywalizacja została wstrzymana na kilkanaście minut.

Przerażające sceny podczas wyścigu Tour de France

Łącznie demonstrowało dziewięć osób. Wśród nich były zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Postanowili przykuć się do siebie łańcuchami i usiąść na środku drogi. Po chwili odpalili świece dymne, z których wydobywał się czerwony dym. Protestujący stanowili zagrożenie dla zdrowia kolarzy, dlatego organizatorzy postanowili zarządzić przerwę.

Policjanci przystąpili do interwencji. Próbowali w jak najszybszym czasie pozbyć się siedzących na trasie wyścigu osób. Służby mundurowe były zmuszone do użycia siły. Aktywiści nie zamierzali zejść z drogi po dobroci, dlatego byliśmy świadkami przerażających scen. Funkcjonariusze dosłownie ciągnęli protestujących za nogi po ulicy.

Przerwa potrwała około 10 minut. Jak podali dziennikarze francuskiego dziennika „L'Equipe” akcja została zorganizowana przez organizację Derniere Renovation. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problemy z klimatem. Postulują za ograniczeniem emisji zanieczyszczeń.

Ostatecznie zwycięzcą tego etapu został Magnus Cort Nielsen. Na drugim miejscu do mety przyjechał Nick Schultz, trzeci zaś był Luiz Leon Sanchez. Na ten moment liderem klasyfikacji generalnej Tour de France jest Tadej Pogacar.

twitterCzytaj też:

Lech Poznań zdemolowany przez Karabach Agdam! Bolesna porażka mistrzów Polski