Klub Dawida Bręka podjął ważną decyzję. Poinformowano o tym po śmierci 32-letniego koszykarza

W czwartek 12 maja media obiegła informacja o śmierci Dawida Bręka, który w ostatnim czasie grał w klubie Enea Basket Poznań. Zawodnik, który na swoim koncie ma także występy w reprezentacji Polski w koszykówce 3x3, jeszcze pięć dni wcześniej rozegrał mecz w barwach swojej drużyny.

Dawid Bręk nie żyje. Ważna decyzja klubu

Enea Basket pokonała wówczas w drugim półfinałowym meczu drugiej ligi BS Polonię Bytom i przypieczętowała awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Duża w tym zasługa wspomnianego Bręka, który zdobył siedem punktów i odnotował 10 asyst. Poznański zespół dzięki wygranej w półfinale nie tylko zapewnił sobie udział w I lidze, ale też awansował do finału tegorocznych rozgrywek, którego stawką jest triumf w drugiej lidze. Wiele wskazuje na to, że Enea Basket nie przystąpi jednak do meczów, o czym klub poinformował w mediach społecznościowych.

Pogrążeni w smutku informujemy, że w dniu jutrzejszym złożymy pismo do PZKosz o rezygnacji z rozegrania meczów Finałowych Play-off 2LM z Polonią Warszawa. Nie wyobrażamy sobie gry bez naszego Kapitana – czytamy.

Dawid Bręk, który we wrześniu skończyły 33-lata, swoją karierę zaczynał w zespole Basket Team Opalenica. Następnie reprezentował takie zespoły jak Kotwica Kołobrzeg, SKK Siedlce, Polfarmex Kutno, Sokół Łańcut, Miasto Szkła Krosno, Spójna Stargard, Biofarm Basket Poznań czy Rycerze Rydzyna. Był też powoływany do reprezentacji 3x3, z którą w 2017 roku wystąpił na mistrzostwach świata. Biało-Czerwoni zajęli wówczas 10. miejsce.

