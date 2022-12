Media: Amerykańska koszykarka wymieniona za „Handlarza Śmierci”. Gwiazda WNBA wraca do domu

W lutym bieżącego roku koszykarka WNBA Brittney Griner została zatrzymana przez rosyjską policję na moskiewskim lotnisku. Przy zawodniczce znaleziono wkłady do e-papierosów, które zawierały olej z konopi indyjskich, na co miała mieć zezwolenie lekarza. Rosjanie uznali, że Amerykanka chciała przemycić narkotyki, za co stanęła przed sądem.

Brittney Griner została skazana na dziewięć lat więzienia

Rosyjska prokuratura zażądała skazania Amerykanki na dziewięć i pół roku więzienia. Podczas rozprawy, która miała miejsce na początku sierpnia rosyjski sąd ostatecznie uznał Brittney Giner winną posiadania i przemytu narkotyków oraz uznał, że koszykarka popełniła to przestępstwo z premedytacją. Ostatecznie koszykarka została prawomocnie skazana i osadzona w kolonii karnej na dziewięć lat.

Wymiana Brittney Griner za Viktora Bouta

Jakiś czas temu dziennikarze „The Guardian” dowiedzieli się, że przedstawiciele USA mieli także zaproponować Rosji wymianę koszykarki na Viktora Bouta, byłego amerykańskiego żołnierza piechoty morskiej, aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa w 2020 roku, na skazanego handlarza bronią.

W czwartek 8 grudnia prezydent USA Joe Biden poinformował, że rozmawiał z Amerykanką, która ostatecznie została uwolniona i wraca do kraju. Według ustaleń CNN rosjanie wypuścili ją w ramach wymiany za wyżej wspomnianego Viktora Bouta, który jest nazywany „Handlarzem Śmierci”. Odbywał on karę 25 lat pozbawienia wolności pod zarzutem spiskowania.

